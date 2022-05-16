香港下调GDP预测最低到1% 官料失业率将恶化 高于5%

香港/经济

随着香港首季经济按年实质收缩4%，港府把全年经济增长预测由2%至3.5%下调到1%至2%；财政司长陈茂波昨(15日)早解释，这意味香港复苏动力较预期疲弱，他预告，本周公布的2至4月最新失业率将进一步恶化。香港首季失业率已升至5%，当时有经济学者预料，失业率将「横行」或微升至5.2%。

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香港下调经济增长预测的幅度为1至1.5个百分点，较世界银行下调全球经济增长预测0.9个百分点到3.2%为大。港府解释，下调经济增长预测是因为首季经济表现逊于预期，而出口前景亦在恶化。

在此之前，世银已因应俄乌冲突、美国利率上升和中国经济增长放缓等多项因素，把中国经济增长(GDP)预测下调至5%，并指在下行情景中，GDP或放缓至4%。有关预测低于中国政府在两会期间订定的全年经济增长「5.5%左右」的目标。

在香港，陈茂波昨在网志指出，2至4月份失业率反映着第五波疫情高峰期的状况，失业率将进一步恶化，但本地疫情现已大致靠稳，只要疫情持续回稳，失业率将可望见底及渐有改善。加上政府派发的首阶段5000港元消费券已于4月发放，应可带动当月零售和饮食业收益较明显回升。他预期，两期合共一万港元的消费券可为经济带来1.2个百分点的提振作用。