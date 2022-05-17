上海清零了？居民却仍被禁封限制

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中国上海今天宣布，上海的16个区都实现了社会上的清零。法新社说上海宣布抗疫胜利，终于可以走出禁封了。但是这一说法很快被网上批评嘲笑，因为2500万居民中的许多人仍然被禁闭。

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据法新社今天自上海报道称：上海周二说它清零了，终于已经走到了冠状病毒疫情的尽头，可以走出检疫设施禁制之外，但这一宣布很快在互联网上被嘲笑，因为2500万居民中的许多人仍然被禁闭。

中国正面临着自新冠病毒大流行病开始以来最严重的疫情。中国也是最后一个保持与世界其他地区隔离的反病毒限制的全球主要经济体。为了应对可能对许多未接种疫苗的老年公民造成致命影响的奥米克朗疫情，迄今为止受影响最大的城市上海在4月初对全体居民进行了封锁。

但是，在无法获得新鲜食品和非染疫的人的医疗保健方面的困难导致了广泛的不满，在有时还与当局发生混战。

上海市卫生局副局长赵丹丹星期二宣布：上海的16个区都实现了社会上的清零。换句话说，过去24小时内发现的1,000个左右的新病例都是在隔离中，而不是在社会普通人群中。

上海当局在周日宣布，企业将从本周起 "分阶段 "重新开放，但没有具体说明程度。根据市政厅的数据，只有380万居民仍处于硬性禁闭状态，例如禁止离开他们的公寓或住宅区。

许多网民对这一数字感到不可思议，因为他们认为实际上还有很多人被禁闭。

网上有批评与不满：“当局是在谈论平行宇宙的上海吗？"一位用户在社交网络微博上的批评与评论的总体基调相一致。

法新社说，然而，在一些地区，限制确实已经放宽。

中国媒体周二展示了在上海的一个主要火车站外排队的人群的图片，上海的火车显示恢复了运营服务。

但居民只有在获得特别许可和进行了几次疫情测试后才能离开城市。

尽管付出了经济代价，但中国并没有表现出放松其坚定控制政策的意愿。

中国首都北京每天都在紧张约束2200万居民中的很大一部分人，他们仍然都担心 "像上海一样 "被硬性禁锢。北京每天只报告几十个新病例，但已经关闭了餐馆、酒吧、健身房、公园和体育场馆，并实行远程办公。