香港

曾自信天堂有为她占位符的天主教徒兼香港特首林郑月娥，似乎把她的职责放在宗教之上。她今(17日)早回应会否响应亚洲主教团协会主席貌波枢机为香港教区荣休主教陈日君枢机发起的祈祷会时没有正面响应，只是说，拘捕陈枢机是依法办事，事件中没有个人感情在内。

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本身是缅甸总主教的貌波枢机 (Cardinal Charles Maung Bo)上周六(14日)发表声明，就陈日君枢机因所属基金为示威者提供法律援助而在本月11日被捕一事，他以亚洲主教团协会主席身分为香港人权状况及正受威胁的宗教自由表达深切关注，并发起天主和基督教徒在下周二(24日)为香港和陈日君枢机祈祷。当日为世界为中国教会祈祷日、圣母进教之佑瞻礼，以及中国的畲山圣母纪念日。

貌波枢机在声明中指出，向面临诉讼人士提供法律援助，在任何法治之区都是一种权利，质疑陈枢机「何罪之有」！他认为，香港一向是亚洲最自由和最开放的城市之一，但现已成为警察国家，言论和集会与结社自由已被毁，宗教或信仰自由亦有受威胁的先兆。他意识到，香港亲北京媒体对教会的宣传攻击，以及宗教领袖因此而日益增加的自我审查。他为曾是自由灯塔的香港迅速朝着黑暗和压抑的道路前进而心碎，亦为中国一而再地公然违背其在《中英联合声明》的承诺而感到骇人听闻。

貌波枢机又说，由于港人日益难以自由发声，故身处香港以外的人须声援和支持港人，希望他们有一天能恢复自由。

在香港，陈日君枢机24日当晚会主礼「为中国教会祈祷日弥撒」，网上会同岁直播。

曾在2015年任职政务司长和17年上任特首前表示，因为她为义被难、做好事，天堂已为她占位符的林郑月娥，被问及会否响应貌波枢机号召时强调依法办事，重申香港是法治社会，所有人不论年龄、性别、职业、背景、宗教，只要涉嫌违法，执法部门便会采取行动，过程中不会顾及有关人士的背景或职业。而事件最终会交由律政司和司法机构分别作出独立的检控决定和裁决。

为2019年反修例运动示威者提供法律和医疗及生活援助的「612人道支持基金」，包括陈枢机在内的五名信托人，早前涉嫌违反《港区国安法》中的勾结外国势力罪被捕， 其余四人分别是因参与非法集会而被囚狱中的前立法会议员何秀兰、大律师吴霭仪、歌手何韵诗及学者许宝强。