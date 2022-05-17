刘鹤支持数字企业在国内外资本市场上市

经济

中国国务院副总理刘鹤今天5月17日说，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。 需要处理好政府和市场之间的关系，打好关键核心技术攻坚战。

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据中国央视新闻报道，中国全国政协今天在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。 刘鹤说，全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征，要努力适应数字经济带来的全方位变革，打好关键核心技术攻坚战，支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系。

路透社稍早报导，约有100人会出席这场会议，其中包括身兼全国政协委员的百度创办人李彦宏及奇虎360创办人周鸿祎等科技巨头。

因为刘鹤及中国科技龙头企业高层都会出席这场专题会，并可能就先前引起争议的监管措施，作出最新表态，使这场专题会备受各界瞩目。

而中共中央、中国国务院有关部门和单位负责人与会听取意见建议，并与与会委员协商交流。

中央社说，市场高度关注这场会议，并试图从刘鹤等官员的说法，探究中国当局对监管科技业的最新态度。过去1年多来，阿里巴巴、腾讯、滴滴等中国科技龙头在一连串监管措施下，对科技业经营模式、获利及资本市场造成严重冲击。而滴滴赴美上市更被喊停 。

中国国家主席习近平日前强调要防范资本无续扩张，并要加强反垄断和不正当竞争的监管执法。