北大学生聚集抗议要求拆墙 拆否却未知

中国/北大学生示威要求拆墙

为防控疫情，北京部分大专院 校实行封闭式管理，北大万柳宿舍区传出15日晚连夜“建墙”，隔开学生宿舍与教职工区；学生因此群起抗议并拆墙，校方与学生对话后，做出一些承诺与让步。聚集的学生高喊“先把墙拆了”、“不能建墙”，随后一阵类似墙倒的声音传来，学生则开始欢呼鼓掌。因中国网络删除北大学生示威内容，没有消息报告此墙是否已经拆除。

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据中央社今天报道称，北京大学“建墙”防疫，学生聚集抗议促拆除。该报道综合星岛日报、香港01等港媒消息，北大副校长陈宝剑当晚手持扩音器与学生对话，做出了一些承诺与让步。这是北京大学罕见爆发学生大规模抗议，引发外界关注，微博等社群平台已删除相关消息和影片。

北京当前的新冠病毒疫情备受关注，北京市教委新闻发言人李奕日前表示，要严格管理大专院校师生、员工的进出，校内住宿的师生员工原则上不再出校。在防疫要求下，北京清华大学上周六（14日）宣布，除保供及防疫人员外，所有人员不进一出。

消息说，北京大学则在未征求意见和发出公告的情况下，前天趁著天黑紧急施工，将数千名学生居住的万柳宿舍区与教职员工区“一隔为二”围了起来，学生不能从公寓进入“社会面”，不能点外卖，进校也受限制，教职员工则可自由进出，引发学生愤怒，要求“同住同权”。据消息，当晚聚集的学生相当多，黑压压的一片，学校两名领导先后赶来平息事件，第二位是副校长陈宝剑，他表示是前来解决问题的。

网上影片显示，陈宝剑手持扩音器与学生对话，“我叫陈宝剑，有名有姓”、“现在的问题是，疫情期间不能聚集”、“请大家有序地回到自己的宿舍，如果今晚，哪一个宿舍我没有走到，那是我的责任…”。话音未落，聚集的学生高喊“先把墙拆了”、“不能建墙”，随后一阵类似墙倒的声音传来，学生则开始欢呼鼓掌。

该报道称，晚间11时左右，学生逐渐散去。