华尔街日报谈中国东航空难飞机：疑似被人为推入致命俯冲状态

空难

今年3月21日，中国东航一架波音 737-800飞机在高空突然垂直下降，以极快的速度在广西境内撞山坠毁解体。碎片散落在树木繁茂的崎岖地形上，搜救队没有找到任何幸存者。牵头调查的中国当局迄今尚未发现该飞机存在任何机械或飞行控制问题。

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今年3月21日，中国东航一架波音 737-800飞机在高空突然接近垂直下降，以极快的速度在广西境内撞山坠毁解体，碎片散落在树木繁茂的崎岖地形上。搜救队没有找到任何幸存者。牵头调查的中国当局迄今尚未发现该飞机存在任何机械或飞行控制问题。

华尔街日报17日文章称：熟悉美国初步评估事故原因的人士认为：黑匣子的数据表明，控制系统的输入将飞机推入了致命的俯冲状态。

华尔街日报报道：通过对受损飞行数据记录器中提取的信息等进行分析，“这架飞机当时按照驾驶舱内某人的指示行事。” 也就是说：驾驶舱内可能有人故意撞毁了这架飞机。

当被问及可能的驾驶舱入侵时，东航表示这种情况并不可信。该航空公司引用了 3 月 25 日新闻发布会上的信息。在该新闻发布会上，中国当局表示在坠机前没有从飞机上发送紧急代码。

华尔街日报引述知情人士说，中国当局尚未向美国同行表明他们何时可能公开传达对调查的官方决定。中国民航总局已表示，将及时将调查的任何重大进展公之于众。而事故调查机构可能需要大约一年或更长时间才能发布有关事故原因和促成因素的最终结论。

根据国际航空条约，CAAC 完成了关于坠机的初步调查报告。中国机构没有公布该文件，但提供了调查结果摘要，其中显示机组人员和空中交通管制员之间的通信在飞机下降前没有任何异常。

事故发生后，东航将同一波音机型的整个机队停飞约一个月后，就开始将其他 737-800重新投入客运服务。中国东方航空表示，它继续检查与坠机事件大约同时制造的飞机。

波音 737-800是全球航空业的主力机型，是波音飞机系列的一部分，在商业飞行中拥有最佳安全记录之一。