广西发现长300公尺、60多层楼深的天坑

发现天坑

广西百色市乐业县被发现1个东西方向长306米，南北方向宽150米，最大深度192米的“天坑”。“天坑”底部保存著完好的原始森林系统，无论是“天坑”演化过程各项证据，还是“天坑”形成之后的独特生态系统，都具有很高的科学价值和科普价值。”

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中新社报导，中国地质调查局岩溶地质研究所高级工程师张远海表示，经过无人机摄影测量，天坑坑口呈扁椭圆形，容积超过500万立方米，达到“天坑”标准。至此，“世界天坑之都”乐业县的天坑增至30个。

这处新发现的天坑位于乐业县逻西乡平峨村陇坳屯附近。由中国地质调查局岩溶地质研究所、广西702洞穴探险队、乐业飞猫探险队组成的科考探险队于6日前往坑口，沿着悬崖峭壁垂降百米，攀爬数小时后踏足坑底。

广西702洞穴探险队队长陈立新说，探险队员下降至天坑底部，在层迭複杂的巨石下坡缓慢移动，穿越藤蔓交织的浓密地下森林，最终到达天坑底部最低点。朝著天坑顶部集中生长的古树接近40米高，密集的阴生植物快没过肩膀。

张远海说，天坑洞壁保留3个大型洞口，推测是天坑演化早期的洞穴遗迹，天坑底部保存著完好的原始森林系统，掩藏其中的是大量崩塌块石。

乐业县属于中国南方喀斯特典型的岩溶区，是世界最大天坑群—大石围天坑群所在地，此前已发现天坑29个，被誉为“世界天坑之都”。