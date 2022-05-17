李克强中南海紫光阁与巴基斯坦总理通电话引关注 显权力陡升

中国/巴基斯坦/李克强

2022年3月11日，中国北京，中国总理李克强在全国人民代表大会闭幕会后出席新闻发布会时，屏幕上出现了他的身影。这是李克强作为总理的最后一场新闻发布会。资料照片

昨日美国华尔街日报甫报道称多年来，作为中国政坛二把手的国务院总理李克强一直被国家主席习近平边缘化。如今，李克强正凭借自身影响力重新活跃起来，成为中国政府高层近十年未见的一股潜在制衡力量。同日，中国官方的新华社则称国务院总理李克强5月16日上午在中南海紫光阁应约同巴基斯坦总理夏巴兹通电话。

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据新华社消息称，李克强表示，中巴是亲密友好邻邦和铁杆朋友。2015年，习近平主席成功访巴，提升了两国战略合作水平。中方始终将对巴关系置于周边外交优先方向，将一如既往坚定支持巴方捍卫国家主权和安全，支持巴方发展经济、改善民生、维护金融稳定，愿同巴方加强战略沟通，推进中巴经济走廊等重大项目合作，在做好疫情防控的条件下加强双方人员往来。

李克强还指出，中方对前不久卡拉奇中国公民受袭事件感到震惊和愤慨，强烈谴责这一恐怖袭击。希望巴方尽快将凶手绳之以法，全力做好相关善后工作，抚慰遇难人员亲属和伤者，全面加强对在巴中方机构和人员的安保措施，确保不让类似悲剧重演。

新华社消息给出信息，是李克强应约，应巴基斯坦总理之约。强调李克强是在中南海紫光阁与巴基斯坦总理通电话。

没有消息解释巴基斯坦总理是否约请中国国家主席习近平通话。

巴基斯坦实行总理制。