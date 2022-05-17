李稻葵指中国2年防疫人均延寿十天：遭评“侮辱智商”

中国/李稻葵/林毅夫/侮辱智商

中国经济学者李稻葵、林毅夫日前分别发表“美国只能跟中国搞好关系”及“两年防疫人均延寿10天”等论调，受到质疑。特别是李稻葵的观点被指忽略了封城的经济损失，还被评“侮辱智商”。

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据中央社报道称，2022年“清华五道口首席经济学家论坛”14日以线上方式举行，李稻葵、林毅夫及前重庆市长黄奇帆等人分别出席发表演讲。其中，李、林二人在演讲中提及上述内容。

李稻葵当时表示，以“平均寿命”来看，中国过去2年的抗疫是有成绩的。把美国死于疫情的人数（100万）乘以4，若中国没有做好防疫工作，过去2年会有400万生命损失。每一个失去生命的挽回，相当于让每个人多增加10天寿命，平均每年5天。他解释，过去30或20年人均消费若升降1个百分点，会带来10天的人均寿命升降。提高老百姓生活水平就是延长平均寿命，1%的人均消费成长，能提高每年10天的生命，相当于透过防疫挽救了400万生命。

至于林毅夫则声称，“总有一天中国的经济总量将是美国的2倍。等那一天到来了，美国将不得不做一个平衡和抉择，必须跟中国做贸易，必须跟中国维护好关系”。而中国要达到这一目标，则须“保持动态经济发展”和“保持开放态度”。

据该报道，李稻葵的论调被披露后，在中国网络上引起不少质疑，其中包括一般网友及专业人士。有网友直指，疫情初期因官方隐瞒而致死的人，还有封城导致被医院拒收致死、深感生命无望而自尽的人，他们的生命被“砖家”（中国网友对专家的蔑称）算进去了吗？

对于林毅夫的论调，有中国网友则说，也许中国GDP会有超过美国的一天。但他说的“保持动态经济发展”和“保持开放态度”，现在做到了哪一样？光是封城清零，经济发展就可能化为乌有。