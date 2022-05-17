系狱传媒大亨黎智英 获美国宗座大学颁人权学位 愿黎和香港不被遗忘

香港

因言入狱的壹传媒创办人黎智英，上周六(14日)获直属罗马教廷教育部的美国天主教大学颁发人权荣誉学位，以表扬他愿意为说出真相而入狱的英勇行为。代表他领奖的儿子黎崇恩接受天主教传媒访问时估计，父亲将会面对马拉松式的审讯，获天主教大学颁授荣誉学位和获颁其他奖项，将令黎智英和香港都不会被遗忘，意义重大，尤其是现在仍有不少港人因为支持民主而被囚狱中。

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天主教徒黎智英获天主教大学颁发荣誉学位的消息，是在退休主教陈日君枢机以一个人道支持2019年社会运动示威者的基金信托人身分被警方国安处人员以勾结境外势力被捕翌日公布。大学12日公布消息时形容，黎智英是一名亲民主的传媒人，亦是首名被当局以《港区国安法》中的勾结境外势力罪拘捕的名人，而他创办的《苹果日报》亦在去年被警方搜查后停业。

现年74岁的黎智英，自2020年起不时因不同罪名被捕，同年年底被羁押，其后一直被囚至今。他被控涉及六宗案件，当中的串谋欺诈罪今(17日)天在法庭继续审讯，因为参与包括悼念1989年六四事件的三场游行和集会而被判入狱共20个月的他，须由狱中前往法院听审。而等待他的，尚有未开始的勾结外国势力罪及/或煽动罪的审讯，有关罪行，最高可被判终身监禁。国安法前年年中生效前夕，黎智英接受传媒访问时表明，不会离开香港，会战斗到最后一天，他已准备为香港坐牢，不会后悔；他曾说，若最后因争取民主而入狱，那将是他的人生巅峰。

黎智英被捕及入狱后，多国呼吁港府释放他及其他政治犯，多个组织自2021年起更向他颁发奖项，包括美国共产主义受害者纪念基金会2021年度最高荣誉「杜鲁门—列根自由奖」、保护记者委员会颁发的2021年度「伊菲尔新闻自由奖」、美国国家宪法中心的第33届「自由勋章奖」，后者令他成为首位获得此奖项的华裔人士。

不过，曾多次因不满《苹果日报》言论而扬言提起诉讼的前香港特首、现任中国政协副主席梁振英继续抨击黎智英，方法是反驳其子代领学位后的言论。他14日在其社交平台上表示，黎智英在1997年已放弃中国籍，并获得英国籍，对香港而言，他是一名外国人，故其在香港的分裂活动，与民主无关；梁认为，黎的行为比西班牙加泰隆尼亚分离主义运动领袖的行为更严重。