美媒：上海解封第一步 北京疫情升级

中国/疫情

据华尔街日报今天报道说，北京加强疫情防控措施，此类管控引发公众不满，并导致北京大学的学生抗议活动。与此同时，上海日新增病例数已降至1,000例以下。

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上海一些商店周一重新开业，当地政府制定了迄今为止最清晰的放松严格抗疫限制举措的计划，这些限制举措已将数以百万计的居民限制在家中长达数周，并促使北京和其他城市的官员急于避免类似的命运。

上海官员周一表示，如果能持续巩固疫情防控成果，将从6月1日起逐步重新开放。据上海市副市长宗明称，该市周日新增896例本土病例，并且社会面已连续两天无新增病例。（截至该报发稿时，上海市已公布周一新增777例本土病例。）

上海市副市长宗明公布了逐步重新开放的具体步骤。此前六周多的封控和其他限制引起了上海2,500万居民的普遍不满。

据华尔街日报署名sha hua报道说，中国全国范围内则新增本土病例1,106例，为3月10日以来最低。北京周一报告前一天新增49例本土病例，政府为阻止疫情扎根，进一步加强了管控措施。（截至发稿时，北京已公布周一新增44例本土病例。）

此类管控让公众不满。据一名知情人士称，周日晚间，中国知名学府北京大学(Peking University)的众多学生举行抗议活动，原因是该校一处校外宿舍区在没有通知的情况下设置了隔离板，限制了他们的活动空间和进出宿舍区的通道。该知情人士参加了抗议活动。另一位知情人士证实了抗议活动的细节。

5月初，北京各高校都进入了所谓的闭环系统，将学生关在一个与外界隔绝的“泡泡”中，住在校外的学生乘坐指定的巴士前往教室。

知情人士说，虽然学生需要得到许可才能离开闭环，但同一处居住的教职工及家属却可以自由进出。知情人士说，在学生们在宿舍楼外示威后，此次抗议通过谈判得到了解决。

另一名住在万柳公寓的学生周一告诉《华尔街日报》(The Wall Street Journal)，学校一直尊重他们的意愿，同学们的情绪还是比较稳定的。

该报道称，关于该事件的帖子很快被删除，与抗议相关的关键词在中国社交媒体上被屏蔽。北京大学暂未回应置评请求。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%BF%88%E5%87%BA%E8%A7%A3%E5%B0%81%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AD%A5-%E5%8C%97%E4%BA%AC%E9%98%B2%E7%96%AB%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%B1%80%E5%8A%BF%E5%8D%87%E7%BA%A7-11652757308