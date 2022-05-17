联合国人权事务高级专员巴切莱特今宣布将访新疆

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联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特星期二说，她将很快前往中国，对包括新疆地区在内进行期待已久的访问。根据消息，巴切莱特将不去北京，也不会去西藏。

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据法新社今天报道称，北京被指控侵犯了该地区穆斯林维吾尔少数民族的人权。

据联合国人权事务高级专员发言人莉斯-特罗塞尔在日内瓦举行的例行新闻发布会上说：联合国人权事务高级专员将访问中国广州和新疆。由于新冠疫情的情况，她不会去北京，但她将与中国高级政府官员会面。

据消息，联合国人权事务高级专员的访问预计将持续 "六到七天"，她没有安排访问西藏。

巴切莱特的发言人解释说，之所以要经过广州，正是因为在新冠病毒流行病的背景下，中国首都收紧了防疫的措施，所以很难进入北京。然而，作为一名高级别的官方访问，巴切莱特将不必被隔离，这与她的先遣队不同。巴切莱特的先遣队现在是在新疆地区。北京被指控对穆斯林维吾尔少数民族犯下了反人类罪。

包括美国、法国和英国在内的几个西方国家已经谴责了针对维吾尔族的持续 "种族灭绝"。

北京正式否认了这一点。

巴切莱特究竟何时前往中国，没有确指。据她的发言人说，巴切莱特不久，或将在月底访问中国。巴切莱特的发言人说，这次访问的目的是 "与中国政府就国家、地区和全球层面的一系列人权问题进行对话。发言人说，“因此，我们真的希望这次访问能够加强联合国人权办公室和中国之间的接触。"

法新社说，米歇尔-巴切莱特也将发表一份关于新疆人权的报告。这是一份西方和非政府组织热切期待的文件，但至今尚未公布。她的发言人解释说，在巴切莱特启程前往中国之前不会公布，因为它将包含她访问的内容。与人权高专办的所有报告一样，该报告将提交给有关国家，即中国，以供其审议，以便北京能够表达自己的观点。

法新社说，据人权组织称，至少有100万维吾尔人和其他讲突厥语的少数民族成员，主要是穆斯林，正在或已经被拘留在新疆的营地里，新疆受到当局的密切监视。但中国对此提出异议，称这些中心是职业培训中心，旨在引导他们远离恐怖主义和分裂主义，此前有许多致命的暴力袭击事件是由维吾尔族伊斯兰教徒或分裂分子所为。