解封首日上海虹桥车站排长龙 票贩子趁火打劫

再爆“离沪潮”？

上海封城超过1个半月后，官方宣布全市16个区已社会面清零，开始分阶段解封，部分防范区对外交通陆续开放。据统计，近2天有约1.3万人从虹桥火车站搭车离开上海，排队人潮一度长达数公里。

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上海市政府宣布16日开始分三阶段解封，目标是在6月全面恢复正常生产与生活。第一阶段解封首日，上海虹桥火车站的停靠列车增加，不少民众赶往车站，打算离开。有网友表示，一张离沪的火车票加价500元人民币，仍然是稀缺，一票难求。

据澎湃新闻，16日、17日停靠虹桥火车站的列车单日增加至12班，相较于疫情严峻时单日4班，载运量显著提升。由于车票有限，抢票不容易，加上上海市内的公共交通也尚未恢复，因此不少人提早出发到车站等待，甚至一些旅客前一天晚上赶过来，在车站附近的安置点过夜，第二天一早开始进站。而全天大部分旅客都赶在早上进站，因此16日上午出现大量旅客排队进站。

报导引述虹桥火车站人员表示，16、17日从上海虹桥站出发的列车各有12班。每日载运的旅客达6000多人次。两天下来，总计约1.3万人自虹桥车站搭车离开上海。

报导称，虽然逐步解封，但目前进入车站前仍须查验旅客当日车票、48小时内核酸阴性证明加上24小时内抗原检测（快筛剂）报告，或是24小时内核酸阴性证明，只有符合全部条件的旅客才能进入车站。这两天仍有一些旅客因核酸报告过期、未做抗原检测等原因而无法进站。

中国铁路上海局集团公司16日表示，将密切关注疫情防控态势和客流变化情况，全力做好开车准备，随时增加运输能力，保障全面复工复产。

上海铁路公安处则通报，近日，上海铁路警方发现一些不法人员通过网路抢票手段加价倒卖离沪火车票的情况，随即组织多支专门警力开展集中打击行动，目前已查处倒卖火车票案件5起，抓获犯罪嫌疑人6名，均依法採取刑事强制措施。

通报指，当前，随著上海市防疫政策调整，谁沪人员逐步增多，少数不法人员趁机高价倒卖火车票牟取暴利。铁路警方持续保持对高价倒卖火车票违法犯罪一贯的“零容忍”态度和严打高压态势，切实维护旅客权益。