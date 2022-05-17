Omicron亚变种进入广东 指传播力更强

中国/Omicron亚变种

中国官方报告，广东近日发现1例境外输入确诊者感染Omicron BA.2.12.1亚型病毒株的病例，这也是中国首次发现该变异株。

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据中央社今天引据中国官方的央广网等陆媒消息，“中国疾控预防控制中心周报”（China CDC Weekley）16日通报，中国首例确诊感染Omicron BA.2.12.1的境外输入病例的具体情况，来自非洲国家肯尼亚，患者是一名中国男性。

消息说，4月23日一架从肯尼亚起飞的国际航班抵达广东省广州市白云国际机场，这架航班的所有旅客都被转移至隔离酒店，进行14天常规医学观察与核酸检测。当中一名27岁的中国男性，在4月27日通报新冠病毒核酸检测呈阳性。患者有完整的新冠疫苗接种史，并且在过去14天内没有接触其他新冠病毒病例。确诊后，他被转至广州市第八人民医院接受治疗。4月30日基因分型结果显示，患者感染了Omicron BA.2.12.1。

消息指出，一些研究表明Omicron BA.2.12.1的传播率比BA.2快了23%至27%。亚变种传播非常迅速，导致美国许多地区又爆发感染，至少17个国家通报病例。