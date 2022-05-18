上海连续第三天新冠病例社会面清零 解封或仍慢慢来 但战胜病毒将为习近平加分

中国/上海/清零

上海连续第三天新冠病例社会面清零，华尔街日报今天报道说，对于这个因疫情而陷入瘫痪的中国金融之都来说，这一进展意味着上海朝着结束疫情的目标到达了关键里程碑。中央社今天说，中国官媒一片赞扬上海解封复商复市好消息。实际情况却是仍有居民困于社区，对于何时可获准踏出家门没把握。有居民称“我还困在小区”。

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据中央社署名李雅雯今天报道，上海市日前宣布COVID-19疫情获得控制，逐步恢复正常生活和生产上海市16日宣布3阶段恢复正常生产生活秩序，即日起至21日为第1阶段，这个阶段工作着重在降新增、防反弹，持续减少封控区、管控区人数；防范区有序放开、有限流动、有效管控，全市保持低水准社会活动。目标在6月1日至中下旬达成全面恢复全市正常生产生活秩序。

中共官媒新华社16日起陆续发布上海居民前往市场采购和理发等日常生活照片，直指“上海的烟火气正在回来”，或用感性笔触写下“这是一场异常艰巨的防控战”、“想念上海”等字句，满是庆祝上海市解封、战胜病毒等好消息。

但是对于这些讯息却有民众在网上评论道，“不信谣、不传谣”、“官方指定正能量，并不是民间真实”。据一名上海市闵行区居民告诉中央社记者，目前接获可以外出采买时间安排在21日，进出小区仍需要凭临时出入証。对于符合哪些条件可以率先获得居委发给允许外出许可，这部分“没有任何头绪”，住在浦东的朋友目前也没有获准外出。能否外出都必须是居委说了算，民众只能单方面地被通知。

根据这名住户提供的允许外出许可通知，内容对于防控仍有多重要求。包括防范区人员不可以流动到封控区、管控区和其他防范区，必须凭借临时出入证进出小区，目前可外出时间为21日上午8时至12时。若有超时或外借出入证等违规情形，下一轮将不发证。

据华尔街日报今天报道称，上海连续三天社会面清零，为重新开放做准备。上海周二报告周一新增本土病例777例，而在4月中旬疫情最严重的时候，每日新增病例超过25,000例。所有的感染病例都是在91万隔离管控人员中发现的，这意味着疫情在这个拥有2,500万人口的城市中的更广泛传播目前已被阻断。（截至发稿，上海周三已公布周二连续第四天实现社会面清零。）

该报道称，宣告上海战胜奥密克戎疫情也将为习近平加分，这位中国领导人已经把自己的声誉系于动态清零的防疫政策上，尽管这一政策与全球其他地区的抗疫策略渐行渐远。中国政府表示，坚持动态清零是在坚持人民至上，生命至上。

周一，上海新增一例新冠死亡病例，本轮疫情当地死亡病例数升至576例。自两年多前新冠疫情首次在中国暴发以来，中国内地官方统计的死亡病例累计5,214例，比丹麦这个只有580万人口的国家的死亡人数还要少。

华尔街日报说，上海是中国最富有的城市之一，传播力强的奥密克戎变异株蔓延速度之快，即便是上海的公共卫生系统也不堪重负，这意味着其他地方的官员都不敢冒险。