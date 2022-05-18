东航空难：华日曝故意俯冲坠毁 中国官方称没有调查人员向媒体发布讯息

中国/东航事故

华尔街日报引述知悉美国官员对今年早些时候中国东方航空(China Eastern Airlines Co., CEA)坠机事故原因初步评估的人士透露，飞行数据显示驾驶舱内有人故意坠毁了该架飞机。这架波音(Boeing) 737-800在高空巡航时突然进入几乎垂直的下降状态，以极快的速度坠入山林中。这些知情人士说，从坠机现场找到的一个黑匣子的数据显示，输入控制装置的指令使飞机进入致命的俯冲状态。中国官媒今天反驳称，美国调查员未向媒体发布讯息。但该报没有指称华日报道不实。中国民航许诺及时、准确发布事故调查情况进展和相关信息。

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据中央社今天发自台北报道，中国东方航空MU5735航班3月在广西坠毁，美国华尔街日报引述消息人士说，美方初步研判是人为蓄意坠机。北京环球时报则引述中国民航局表示，美方参与调查人员未向任何媒体发布调查讯息。

东方航空MU5735航班3月21日在广西坠毁，机上132人全部罹难。华尔街日报昨天引述知情人士表示，美方依失事地点寻获的黑盒子资料初步研判，坠机前驾驶舱有人刻意操作，以致飞机近乎垂直下坠。华日表示，主导空难调查的中国主管机关尚未提出失事航机存有机械或飞行控制的问题；而知情人士说，参与调查的美方官员基于现有资讯将焦点锁定机师行为，但不排除机上其他人闯进驾驶舱蓄意让飞机坠落的可能性。

中共人民日报旗下的环球时报今天称，从中国民航局获悉，近期有美国媒体发布关于东航MU5735飞行事故原因的相关报道，经中国民航局与美国国家运输安全委员会参与事故调查人员证实，对方明确表示，未向任何媒体发布有关调查信息，他们严格按照“国际民用航空公约”附件13的框架要求，与中国民航局展开合作，并将根据需要继续为查明事故原因提供专业技术支持。

环时指出，相关部门正依据调查程序，深入展开残骸识别、分类及检查、飞行数据分析、实验验证等工作。根据“国际民航公约”相关要求，调查部门邀请美国国家运输安全委员会作为航空器设计制造国的调查方参与调查。

该报还引述中国民航局表示，将继续和参与调查的各方保持密切沟通，科学严谨有序地开展事故调查工作，并按照“国际民航公约”和政府信息公开相关要求，及时、准确发布事故调查情况进展和相关信息。