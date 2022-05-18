习降李升传言甚嚚尘上真假难辨 惊指习近平20大无法再续任

中国/习近平/李克强

久被视为“弱势总理”的中国国务院总理李克强近来突然成为焦点，起因是中共党内“习降李升”传言近来在中国内外甚嚚尘上，各种内容不一而足，根源则与中国面临的经济及外交困境有关。对于传言真假难辨，有人认为，这不过是一些以“中南海听床师”自诩的自媒体人吸引点阅的耸动作法，且小看了习近平在掌控党国机器的绝对优势下，党内根本没有出现第二个太阳的天空。也有人分析，中共党内似乎有股力量，同时利用自媒体人及外媒作为放话管道，目的是在中共20大前削弱习近平的权威，代表党内确有不满习近平的势力存在。中央社说，在中国内外处境未获改善前，习近平乃至于整个中共的声望折损及执政压力，始终存在。

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据中央社编辑署名邱国强与李雅雯今天报道称，习降李升传言甚嚚尘上，指习近平20大无法再续任。中共自进入江泽民时代起，兼任总书记的中国国家主席与国务院总理，逐渐被视为执政搭档，诸如江泽民与朱镕基、胡锦涛与温家宝，就被并称为“江朱”、“胡温”。习近平2012年11月就任总书记后，大权趋于独揽，担任总理的李克强相对弱势，以至于10年来习近平在中国光芒独照，外界不再将两人并称为“习李”。

然而，中国近年来在美国带头围堵、强势外交引发反弹，以及对乌克兰战争的暧昧立场下，处境日趋孤立；加上受新冠病毒疫情及严厉“动态清零”封城影响，经济遭到严重冲击，内外情势面临窘境。尽管习近平依然大权在握，他的声望却同时受到侵蚀，尤其在上海封城引发强大民怨后，尤其显著。

在此情况下，5月初海外网络上一则爆料短片迅速流传，以录音档方式传入中国内部。内容声称习近平因中国当今面临的内外困境，在党内的会议上遭到质疑，李克强因此取得部分权力，甚至迳指习近平在中共20大无法再续任等，绘声绘影，真假难辨。

据该报道，上述传言未见平息，华尔街日报上周以“李克强走出习近平阴影，努力修复中国经济”为题，指李克强“正凭借自身影响力重新活跃起来”、“正在发挥作用，力促习近平回调一些引导中国远离西式资本主义、并部分导致中国经济放缓的措施”的报道，更让“习降李升”的传言甚嚚尘上，报道同样在许多微信群内流传着。

中央社说，虽然广为流传，但对“习降李升”是否属实，海外人士与中国国内民众的看法却非常分歧。有人认为，这不过是一些以“中南海听床师”自诩的自媒体人吸引点阅的耸动作法，且小看了习近平在掌控党国机器的绝对优势下，党内根本没有出现第二个太阳的天空。

也有人分析，中共党内似乎有股力量，同时利用自媒体人及外媒作为放话管道，目的是在中共20大前削弱习近平的权威，代表党内确有不满习近平的势力存在；还有人认为，传言真假并不重要，关键在于这种传言象征著中国“民心的投射”。

在此情况下，与李克强有关的任何讯息，近来便常被外界放大检视，甚至拿来与习近平相比。例如，人民日报目前曾以较大篇幅刊登李克强在国务院相关会议的讲话，同一天却没有见到习近平的任何报导，就一度成为话题。不久后，人民日报再度刊登习近平的讯息，这项话题便戛然而止。

此外，日前中国网络出现一段短片，内容是贵州省遵义市政府便民服务大厅墙上被贴上“把民之所望，做改革所向─李克强”、“深入推进‘放管服’改革，着力优化营商环境”等红色标语，被认为是罕见之举。不过，目前无法得知这些标语是在何时制作及张贴。

中央社今天综合自由亚洲电台报导及中国网络讯息称，甘肃省宁县官媒“宁县融媒”报导，县府17日召开常务会议，集中学习“李克强总理在农业农村部考察并主持召开座谈会时的讲话”及其他相关文件，会议并强调，全县各级、各部门要认真学习贯彻李克强的讲话精神。同时，包括“云南国资”、“合肥财政”、“翠屏公安”、“钦州市发展和改革委员会”、“高县文旅”、“泗县山头镇”、“蓬安交警”等官方单位的微博帐号，17日都转载了李克强11日主持召开国务院常务会议，要求财政货币政策以就业优先为导向，稳住经济大盘的内容。

尽管如此，上述这些各地零散引用的李克强指示，是否真正代表李克强在中共党内地位明显提升，甚至达到“习降李升”的地步，或仅是过度解读，恐怕仍有争论。但在中国内外处境未获改善前，习近平乃至于整个中共的声望折损及执政压力，始终存在。

该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202205180280.aspx