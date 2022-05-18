日本外相林芳正与中国外长王毅举行视频会谈

中日/政治

据日本外务省消息，日本时间18日上午10点左右，日本外务大臣林芳正与中国国务委员兼外长王毅举行视频会谈，会谈进行了约70分钟，就双方的合作和乌克兰局势等交换了意见。林芳正指出：俄罗斯入侵乌克兰明显违反了包括《联合国宪章》在内的国际法，呼吁中国在维护国际和平与安全方面发挥负责任的作用。

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林芳正在会谈开始时表示，双方有必要实现去年10月日中首脑电话会谈时就建立“建设性和稳定的日中关系”达成的重要共识，王毅也表示了同样的见解。

林芳正表示，日中关系面临种种困难，日本对华舆论极为严峻，表示希望促进合作，共同履行对国际社会的责任。他对包括钓鱼岛周边局势在内的东海、南海、香港、新疆维吾尔自治区等局势表示严重关切，并指出台湾海峡的和平与稳定的重要性。

此外，基于日方的立场，林芳正再次提起中方一时拘留日本驻华使馆工作人员和拘留在华日本公民的问题，林芳正还敦促尽早取消对日本食品的进口限制。

有关日中经济，双方确认了以适当的形式推进日中经济在各领域、各层次的对话与合作，双方确认了坚定支持两国国民和经济交流是非常重要的，此外，林芳正还要求中方在新冠疫情的各种影响下，采取适当措施确保日本侨民的安全，保护日本企业的正当经济活动。

关于乌克兰局势，林芳正指出：俄罗斯入侵乌克兰明显违反了包括《联合国宪章》在内的国际法。呼吁中国在维护国际和平与安全方面发挥负责任的作用，关于朝鲜，林芳正和王毅在就近期局势交换了意见的同时，指出国际社会需要对无核化做出一致反应，在尽快解决朝鲜绑架日本人问题上，双方表示，包括支持和理解在内，双方将继续密切合作。