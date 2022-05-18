李克强推经济刘鹤安抚科技大企业 股市顿时大攀升

中国/经济

法新社注意到中国股市周三开盘上涨，前一天华尔街股市的反弹也得益于中国科技股和中国防疫状况的相对改善，尤其是上海的社会清零等等因素，都给出希望与推动。中国最高经济官员国务院副总理刘鹤前夜表示，政府支持科技行业的发展、支持科技公司在国内外资本市场上市。此番言论表明中国政府对科技业的监管整顿正在放松。此前，众多中文媒体报道，李克强施加影响，推波助澜解救中国经济。

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据法新社说，中国政府正在重申其对数字经济的支持，在一个因疫情爆发而恶化的经济环境中，试图安抚一个因残酷的监管收紧而被击伤的行业。

自2020年底以来，当局一直顽固地反对数字巨头的某些做法，这些做法以前基本上是被容忍的，特别是在个人数据收集和竞争方面。因此，中国政府曾加强了对强大的互联网公司的监管，这些公司被阻止在国际上筹集资金或因滥用其主导地位而被罚款。

中国政府在周二接待了几位科技企业大老板，提高了与该行业和解的希望，该行业几个月来一直处于压制之下，并受到业务减少的威胁。

据中国官方的央视引述中国国务院副总理刘鹤说，"我们必须适应数字经济带来的变化[......]并支持（其）健康和可持续发展。" 根据中央电视台的录像，中国搜索引擎百度的负责人李彦宏是在场的嘉宾之一。

中国国务院副总理刘鹤还承诺 "支持想要在中国或国外上市的数字公司"。法新社说，这是对现行政策的颠覆。

在中国政府的压力下，VTC冠军滴滴出行，相当于中国的优步，在上市五个月后于12月匆匆退出了纽约证券交易所。当时它在美国证券交易所的上市引起了中国当局的不满，他们被担心敏感数据的转移。此后，滴滴成为行政调查的目标。

法新社说，当该国的经济首都上海自4月初以来因新冠病毒的重新出现而陷入瘫痪时，北京正采取多种姿态，试图支持经济。中国周一公布了两年来最糟糕的经济表现，4月份的失业率跃升至6.1%，接近历史最高水平。

据华尔街日报今天报道称，在美国上市的中国公司股票周二大涨，尤其是互联网类股，因为明显的监管审查放松鼓励华尔街分析师和投资者押注这些股票将长期反弹。中国最高经济官员周二罕见地公开对数字平台公司表达支持。这表明，为了应对经济放缓，中国政府可能准备放松对科技巨头的监管。此前中国政府对科技业进行了长达一年的监管整顿。

恒生科技指数周二上涨了约6%，因投资者乐观地预计此次会议将证实中国政府有意取消一部分针对科技公司的限制措施。

在交投较为活跃的美国存托股票(ADS)当中，蔚来集团午盘上涨11.1%，在连续四个交易日的涨势中上涨了27.1%，该股上周四收于22个月的低点。该股交易量达5,680万股，为纽交所交投最活跃的个股。

蔚来集团周二大涨之际，美银证券也对该股转为看多，理由是估值水平以及监管压力放松。

爱奇艺是纳斯达克交投最活跃的个股之一，上涨5.6%，在连续四个交易日的涨势中上涨了35.3%。

阿里巴巴集团控股有限公司午盘上涨4.4%。摩根大通的Alex Yao对这家电商巨头由看跌转为看涨，周一将该股评级从减持上调两档至增持，因他认为史低的估值在不断改善的宏观环境中提供了具有吸引力的风险/回报。

在周一获邀上调两档股票评级的公司当中，在美国上市的腾讯控股有限公司上涨3.2%，美团上涨3.2%，拼多多上涨4.9%，网易公司上涨0.3%，叮咚买菜上涨2.7%。

京东集团股份有限公司上涨1.6%，该股也是纳斯达克交投最活跃的个股之一。这家电商公司周二早些时候公布的第一财季利润和收入均大幅超越预期。该股也获得Yao上调评级，从减持上调为中性。

百度上涨3%，哔哩哔哩上涨2.7%，唯品会上涨3.4%。

华尔街日报引述消息称，除了中概科技股以外，中国教育公司的ADS也普遍上涨。好未来上涨4.4%，新东方教育科技（集团）公司上涨4.2%，高途上涨3%。