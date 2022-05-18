欧洲议会提碳税法规 中国多产业将受冲击

欧盟/中国/碳税法规

欧洲联盟议会正推动征收碳关税或出售排放许可证的“碳边境调整机制”法规方案，一旦实施中国钢铁、铝、化肥、水泥等产业的碳税成本将因加重受到冲击。根据相关研究模型显示，这项机制一旦实施，中国钢铁、铝、化肥、水泥的的碳税成本将分别达到出口额的17%、20%、17%、31%。欧洲议会这项方案还需送6月的全体会议进行表决。中国媒体对此表关注。

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据中央社今天引述中国官方媒体消息，欧洲联盟议会正推动征收碳关税或出售排放许可证的“碳边境调整机制”法规方案，一旦实施中国多个产业将受到冲击。根据第一财经今天消息，欧洲议会旗下一个委员会近日通过“碳边境调整机制”（CBAM）法规，这一方案较去年7月欧盟执行委员提出的方案更为激进。

中国第一财经今天采访中国国际工程咨询有限公司高级工程师张建红说明，碳边境调整机制是针对高耗能进口商品特别征收的二氧化碳排放税，是对欧盟现有环保法律和碳市场体系的补充，意在保护欧盟的贸易竞争力和就业。新版碳边境调整机制，行业范围扩大增加了有机化工、塑料和氢等产业，而且将间接排放纳入征税范围，对中国出口的负面影响大增，中国可能成为贸易受影响规模最大的国家之一。

该报还引述中国电子讯息产业发展研究院工业经济研究所副研究员苍岚、研究员张淑翠近期在报告中表示，若欧洲议会提出的版本方案最终通过，欧盟碳边境调整机制将进入立法实施阶段，成为全球首个以碳关税形式应对气候变化的机制，后续将对全球贸易产生深远影响。

该报引述专家称，中国作为全球制造大国，碳关税对中国制造业将造成一定冲击。