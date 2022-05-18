法媒体再看中国东方航空5735号班机空难

东航空难

据《华尔街日报》爆料，本周三，也就是5月18日，一架波音737-800客机3月在华南地区坠毁，造成132人死亡，并非机械事故。据报道，事故是由驾驶舱内人为造成的。对于这个推测，美国国家运输安全委员会，以及飞机制造商波音都没有回应。法国西南日报18日发布一篇题为：“自杀还是恐怖行为？ 给中国造成132人死亡的波音飞机坠毁是蓄意行为”。文章表示：中国政府所做的是封锁现场；审查媒体。

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在 3 月 21 日东航波音 737-800 坠毁造成 132 人死亡后，中国当局仍拒绝公开调查进展。这架从昆明飞往广州的飞机在中国南部的广西省坠毁。

5 月 18 日星期三，《华尔街日报》透露，从其中一个黑匣子中恢复的数据，并由美国国家运输安全委员会 (NTSB) 的美国官员咨询，表明事故是蓄意所致。

《回声报》转达的评论中，《华尔街日报》一位消息人士确认，“这架飞机按照驾驶舱内某人的指令行事”。有两种选择：由一名飞行员策划的自杀行为或是恐怖行为。

事故期间，飞机在短短几分钟内以音速坠落，原因不明，从8千多米高空突降。该航班似乎也没有遇到任何不利的天气条件。

到目前为止，中国政府没有给出任何可能性，封锁了围绕事故的所有通道。随着中外记者涌向坠机现场，中共（CCP）迅速启动了媒体审查。

事故发生在梧州小镇附近后，警方立即封锁了灾区周围的一大片区域，首先禁止一名法新社记者接触。

这并没有阻止自杀的传言于 4 月初在中国推特微博上传播开来，这让人想起了德国之翼航空公司 Germanwings 的副驾驶安德烈亚斯·卢比茨 (Andreas Lubitz)开机撞山的惨剧。 2015 年 3 月，他故意将他驾驶的飞机坠毁在法国阿尔卑斯山的一座山上，造成 144 名乘客和 6 名机组人员全部死亡。

此后，互联网监管机构宣布已从中国网络上删除了大量与坠机有关的“非法信息”。中国当局现在在微博和微信上只要发现“中国东方”或“中国东方黑匣子”的搜索就进行审查。