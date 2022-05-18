消息指港府拟禁用Telegram 专家称不可行兼毁香港信息中心地位

香港/政治

面对手机通讯平台Telegram群组的「起底」(亦称「人肉搜索」)信息此起彼落，有传媒指，个人资料私隐专员公署正计划停止或限制全港市民使用累劝不删「起底」信息的Telegram应用程序。信息科技专家莫乃光向本台表示，技街上难以限制市民接达此软件，除非港府学效中国般建立防火墙，若此，香港的区域信息中心地位和国际金融中心的地位亦不复存在。

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私隐公署回复传媒查询时表示，不会就个别个案的执法行动作出评论，但会视乎有关「起底」信息的数量和频密性，采取适当执法行动，打击非法「起底」行为。根据现行的《个人资料（私隐）条例》，公署可停止或限制市民接达相关平台上有关讯息发布所在的部分，甚至是整个平台。

事缘个人资料私隐专员钟丽玲前（16日）天向立法会汇报禁止「起底」行为的修订条款生效七个月以来的情况，她指出，截至今年4月底，公署共接获368宗与新订「起底」罪行相关的投诉，较生效前大幅增加近六倍。公署就当中66宗个案展开刑事调查，上周更与警方连手，拘捕一名怀疑在社交平台披露警务人员、70位立法会议员及其家人个人资料的涉案人。

她同时透露，公署已向13个网上平台发出689份停止披露通知，要求移除超过3500项「起底」信息，当中约八成讯息已移除。她透露，正考虑就屡次上载「起底」数据的平台设立黑名单。但她没有进一步指出，黑名单上的公司会面对什么惩罚。

翌日，《星岛日报》引述消息人士称，近年绝大部分「起底」信息来自港人常用的Telegram群组，当局发现，平台每星期新增逾二百个「起底」信息，即使删除部分信息，但事隔两、三天便又再出现；由于涉及的信息数量庞大。公署正积极考虑首次引用法例赋予的权力，停止或限制市民接达（access）相关平台。消息人士坦言，一旦引用法例，有机会令整个平台不能浏览，而整个应用程序也可能被移除。 不过，信息科技界人士普遍认为，技术上难以封锁网上平台。当中，身处美国的前信息科技界议员莫乃光回复本台时指出，俄罗斯在2018年时曾因要求Telegram交出加密钥匙不果而屏蔽其IP地址，结果是令其他同时使用同一云端服务供货商的网站和服务同被屏蔽，被「杀错」的网站据说包括俄罗斯政府的一些官网。到了2020年中，俄罗斯把Telegram「解禁」。他笑问：「俄罗斯都不能(封锁Telegram)，香港能吗？」他又说，至今未有新方法「解决」这问题。

莫乃光指出，只有架设了防火长城的中国才可做到，因为中国以国家之力完全控制了互联网对外的出入口，禁止大型互联网平台在国内运作，但香港和俄罗斯的基建建设并非如此。

他又说，假若港府向苹果和Google两大应用平台施压，要求他们移除Telegram，使香港注册的手机用户不能下载，将在国际社会引起极大回响，亦

必然刺激美国政府作出反应，而效用亦不大，因为已经下载应用程序的用户或在其他地区注册的香港用户可继续使用Telegram。

莫乃光又说，若港府一旦立法禁用Telegram，必然会以含糊的字眼令当局可以禁止其他程序或平台运作，这在专制政权而言，并非不常见。而若要把执法权力伸延至可在海外许作的平台，那香港还算是一个倚赖信息流通自由才能成立的区域信息中心，以至国际商贸中心吗？

他不评论以禁止接达平台的罚则来处理「起底」是否过于严苛，但表示，香港的私隐条例和执行部门的工作焦点，把私隐公署变成「反起底专员公署」，本身就是不合乎比例的法例。

港府因应2019年的社会运动中出现「起底」行为，修订私隐条例，将「起底」行为刑事化，并于去年10月生效。