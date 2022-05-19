中国专家认为：隔天做核酸检测好过天天做

中国/新冠疫情

新冠疫情在中国各城市多点散发，为了尽早阻断奥密克戎传染链，中国多地政府强调“应筛尽筛”，实施密集的核酸检测。以北京为例，截至五月以来已在多区进行多轮核酸检测，甚至有居民一周天天都在核酸检测。不过，《第一财经》报导，深圳市第三人民医院院长卢洪洲教授指出，病毒在潜伏期约1.5天左右开始复制并具有传染性，建议隔一天做，不建议每天都做。

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卢洪洲教授表示，哪怕在最严格的防疫措施下，保持两天一次的核酸检测也已经足够。隔天一检的理论依据是，病毒有三天潜伏期，在潜伏期中期（1.5天左右），病毒开始复制，具有传染性，此时核酸检测可检测出阳性。换言之，在受病毒暴露新发感染后，核酸检测至少要在1.5天之后才可能检出阳性。

另一位传染病专家则指出，隔天检测的方法是具有科学性的。如果隔天筛查无法做到，“三天一筛”也是可行的，其好处是可以把一些病毒潜伏期更长的病例一起筛查出来。如果要更精准地检测，可以隔天筛查，第三天再做一次抗原，提高阳性检出率，因为当病毒开始复制，也就是具有传染性的时候，抗原大多数情况下也会显示阳性。

另一位公卫专家则表示，一个城市的核酸检测能力极限是多少，核酸检测有多少人手可以调配，相关部门都应该有一个大致的统计。而每天的核酸检测量，不应该超过这个能力范围，否则质量就可能不受控制。做得越多，不仅差错概率提高，而且意味着财政、人力等方面的资源浪费越多。

据了解，在中国官方颁布的《新冠肺炎防控方案第八版》中并未具体规定重点人群的核酸检测频次，但对于隔离医学观察但密接者核酸检测频次有相关的规定，规定密接隔离医学观察期间第1天、第4天核酸检测均为阴性，可解除集中隔离医学观察。代表着对于密切接触者的核酸采样间隔同样也是3天。