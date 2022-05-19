中国允诺宽待科企激励股市昙花一现？ 科技股今陆港均跌惨

中国/科技股

中国股市周四大幅低开，此前华尔街在对经济前景的担忧下，前一天跌至2020年以来最糟糕的时段之一。在香港的早盘交易中，恒生指数下跌2.71%，至20,084.89点。上证综指下跌0.96%，报3056.47点；深证成指下跌0.91%，报1,923.78点。此前中国副总理刘鹤刚刚宣布放宽科企监管引发股市期待。有消息指中国科技股齐跌不是一个鼓舞性征兆。

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据法新社今天报道，中国科技巨头腾讯公司宣布第一季度业绩不佳后，周四上午在香港证券交易所暴跌超过8%。该公司的股价在格林威治时间02:00左右下跌了8.4%，之前一天公布了自2004年以来最弱的收入增长。

中国大陆的股市也以红盘开盘。上海综合指数下跌0.96%，至3,056.47点；深圳指数下跌0.91%，至1,923.78点。

香港时段开始时，中国科技巨头腾讯的股票在格林威治时间2点左右暴跌了8.4%。这家位于深圳的公司在前一天报告了历史上最低的季度收入增长。

其他科技股阿里巴巴和百度也处于亏损状态，北京时间02:30左右分别为-7.5%和-3.63%。

法新社说，政府在本周二接见了几位科企大老板，提高了与该行业和解的希望，该行业几个月来一直处于监管压力之下，但会议没有作出具体宣布。