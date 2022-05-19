中国拒绝美国呼吁允许台湾参与世卫 控专与北京作对

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中国周四拒绝了美国关于允许台湾参加世界卫生组织（WHO）年度会议的呼吁，并指责华盛顿的唯一目的是与北京对立。

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由于与中国大陆的分歧，台湾代表几年来一直被阻止参加世界卫生组织大会活动。法新社说，中国认为台湾在历史上就属于中国，并注定要与中国统一。

美国国务卿布林肯星期三呼吁世卫组织 "邀请 "台湾作为观察员，理由是台湾在抗击新冠病毒疫情方面可圈可点。布林肯批评称将台湾排除在世卫组织之外是 "毫无道理的"。

据法新社说，中国外交部发言人赵立坚今天回应称，"我们对美国的这些言论表示坚决反对。"赵立坚周四告诉记者，台湾是中国领土不可分割的一部分。

美国一再赞扬台湾对新冠病毒疫情的反应。近来，美国政治代表对台湾的访问也在增加。

但中国外交部发言人赵立坚说：“任何利用台湾遏制中国的企图（......）都必然会失败。”

法新社说，台湾有2400万人口。自1949年中国内战结束以来，台湾一直由一个与统治中国大陆的共产党相对抗的政权统治。自1971年联合国决议以来，中华人民共和国一直被认为是中国的唯一代表。

该报道称，中国并不完全反对台湾参加将于2022年5月22日至28日举行的世界卫生组织大会。但中国要求台湾当局承认台湾和大陆是 "单一中国 "的一部分，而现任台湾总统蔡英文拒绝了这一要求。中国大陆对台湾前任政府比较宽容，从2009年到2016年被允许台湾参加世卫组织大会。

台湾外交部周四对没有得到世卫组织的邀请表示遗憾。

台湾外交部说，"我们感谢美国采取主动，与其他志同道合的国家合作，帮助扩大台湾对（国际事务）的参与。"