中国放宽多国入境旅客检测要求 英美今明实施

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强调「外防输入」以推行「动态清零」政策的中国，近日先后放宽来自不同国家的旅客入境检测要求，主要把登机前的「双核酸」检测提前至出发前48小时，亦不要求入境者须先接种新型冠状病毒疫苗。至今已有来自至少九个国家的乘客获放宽入境检测要求，当中，英国和西班牙今(19日)天起生效，美国则由明天开始。

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其余自17日起陆续放宽要求的国家分别是丹麦、爱尔兰、波兰、阿联酋、塞尔维亚及孟加拉国；不过，来自法国和德国的旅客，入境检测要求并未放宽。根据中国驻放宽检测要求的国家的大使馆公告，有关调整是对疫情、病毒变异特点等多个因素做出的安排，未来将视疫情形势和境外输入情况动态调整。大使馆没有点明病毒变异的特点，但公开数据显示，COVID-19变种病毒Omicron潜伏期短、临床症状较轻。

至于今日起放宽入境检测要求的英国，公告订明，自英赴华人员无需再进行7日首检和抗体（包含N蛋白）检测，无论是否接种疫苗和接种何种疫苗，赴华者只需拥有起飞前48小时的「双核酸」阴性检测结果，其中一次核酸检测须在起飞前12小时进行。此外，亦不再要求任何IgM抗体检测；至于有感染史人员，仍须进行预审，但无需再提供X光或CT照片。

从美国赴华的入境检测要求则由明天起放宽，要求与英国相若，但起飞前的48小时「双核酸」检测须在不同实验室进行，其中一次须为登机前24小时内进行。若在登机前12小时内进行检酸检测，则须加做抗原检测。此外，入境上岸的船员毋须进行额外隔离，与普通赴华人员采取相同标准。

在已放宽入境检测要求的国家中，孟加拉国可说是最严苛的，根据使馆公告，赴华者须在登机前5天入住死循环酒店，死循环管理时间只是缩短了两天。