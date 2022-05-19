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中国放宽多国入境旅客检测要求 英美今明实施

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People take pictures of themselves at Tiananmen Gate as the area near the Great Hall of the People is prepared for upcoming annual sessions of the National People's Congress (NPC) and Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) in Beijing Ma
People take pictures of themselves at Tiananmen Gate as the area near the Great Hall of the People is prepared for upcoming annual sessions of the National People's Congress (NPC) and Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) in Beijing Ma REUTERS/Aly Song
作者： 香港特约记者 麦燕庭
4 分钟

强调「外防输入」以推行「动态清零」政策的中国，近日先后放宽来自不同国家的旅客入境检测要求，主要把登机前的「双核酸」检测提前至出发前48小时，亦不要求入境者须先接种新型冠状病毒疫苗。至今已有来自至少九个国家的乘客获放宽入境检测要求，当中，英国和西班牙今(19日)天起生效，美国则由明天开始。

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其余自17日起陆续放宽要求的国家分别是丹麦、爱尔兰、波兰、阿联酋、塞尔维亚及孟加拉国；不过，来自法国和德国的旅客，入境检测要求并未放宽。根据中国驻放宽检测要求的国家的大使馆公告，有关调整是对疫情、病毒变异特点等多个因素做出的安排，未来将视疫情形势和境外输入情况动态调整。大使馆没有点明病毒变异的特点，但公开数据显示，COVID-19变种病毒Omicron潜伏期短、临床症状较轻。

至于今日起放宽入境检测要求的英国，公告订明，自英赴华人员无需再进行7日首检和抗体（包含N蛋白）检测，无论是否接种疫苗和接种何种疫苗，赴华者只需拥有起飞前48小时的「双核酸」阴性检测结果，其中一次核酸检测须在起飞前12小时进行。此外，亦不再要求任何IgM抗体检测；至于有感染史人员，仍须进行预审，但无需再提供X光或CT照片。

从美国赴华的入境检测要求则由明天起放宽，要求与英国相若，但起飞前的48小时「双核酸」检测须在不同实验室进行，其中一次须为登机前24小时内进行。若在登机前12小时内进行检酸检测，则须加做抗原检测。此外，入境上岸的船员毋须进行额外隔离，与普通赴华人员采取相同标准。

在已放宽入境检测要求的国家中，孟加拉国可说是最严苛的，根据使馆公告，赴华者须在登机前5天入住死循环酒店，死循环管理时间只是缩短了两天。

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