中国货币政策指标人物孙国峰落马 金融体系反腐未停

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中国人民银行（央行）货币政策司前司长孙国峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。在中国金融圈，孙国峰是货币政策指标人物，突遭免职被查已引发议论。评论指此事件显示北京正加强去年10月起对金融、监管机构与民企关系的反腐败调查，后续会有其它案件披露。官方没有报告孙国峰腐败细节。

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据中央社报道称，中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、天津市监察委员会18日通报孙国峰被查。公开资料显示，孙国峰1972年生，50岁，黑龙江黑河人，博士研究生学历，1996年8月参加工作，2000年5月加入中国共产党。

孙国峰1996年8月至2016年10月，先后任中国人民银行货币政策司干部、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副司长；2016年10月至2018年8月，任中国人民银行金融研究所所长；2018年8月任中国人民银行货币政策司司长；2022年5月遭免职。

人行货币政策司主掌研究拟订货币政策调控方案、本外币存款准备金政策以及公开市场操作方案和操作规程等，是操作人民币汇率与货币政策的核心单位。

孙国峰最后一次公开露面是4月14日，人行召开2022年第1季金融统计数据记者会。当时疫情冲击经济，人民币持续走贬，人行是否降准引发关注。

孙国峰当时在记者会透露，“下一步，央行将适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济支援力度”。

在中国金融圈，孙国峰是多年来的货币政策指标人物，经常出席论坛、发表文章并出版数本专业著作。他突遭免职被查，已引发市场议论究竟是涉及贪腐还是政策图利。

据中央社今天报道称，中国人民银行高官孙国峰昨天涉违纪被查，显示北京正加强去年10月起对金融、监管机构与民企关系的反腐败调查。习近平日前也发话，要查处资本无序扩张、平台垄断背后的腐败。

中国官方没有披露孙国峰违纪的细节，中央社引述南华早报（SCMP）今天称，“严重违纪违法”是涉嫌贪腐的委婉说法。

报道引述陆媒财新网消息，孙国峰是18日到人行上班后，被通知遭免职并接受调查。而他在人行下属机构中央国债登记结算有限公司工作的妻子，也在同一天被调查。

报道引述华尔街日报（The Wall Street Journal）知情消息说，对孙国峰的调查重点，在于他是否和特定金融机构的个别债券交易员，分享如何衡量通膨等宏观经济指标，以换取个人利益。

南华早报今天说，在这波反腐下，已有数十名金融官员陷入困境。而光是4月，就有包括招商银行前行长田惠宇在内的17名金融部门官员被查或受罚。

中央社说，加强对金融体系的反腐工作，也可从官方会议的表述窥见。中共中央政治局在4月29日就“资本”健康发展举办集体学习，习近平在会中强调，要加强资本领域反腐败，“坚决打击以权力为依托的资本逐利行为，查处资本无序扩张、平台垄断等背后的腐败行为”。该报道引述中国问题专家利明璋（Bill Bishop）在新闻通讯Sinocism中分析，这显示之后还会有更多与“资本”相关的贪腐案件被披露。