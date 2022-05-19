习近平近缺官媒头版引议

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中国国家主席习近平在出席2022年4月8日星期五在北京人民大会堂举行的北京冬奥会和残奥会榜样表彰大会时挥手致意。

有舆论称中共总书记习近平多日缺席人民日报头版，国务院总理李克强曝光度提高，揣测高层政治有变动。但香港大学中国传媒研究计划分析，指习近平缺席的次数较往年无明显变化。但人民日报今天头版刊出和习近平有关的4则报导，并附上习近平前一天在会议强调中国将持续扩大开放的照片。

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习近平缺席官媒头版引议，据中央社署名沈朋达今天报道称，根据香港大学研究，次数无明显变化。

港大中国传媒研究计划任班志远（David Bandurski）19日发表一篇文章，统计了习近平历年缺席人民日报头版的次数。据他定义，所谓“缺席”是指习近平的全名、总书记或主席的称谓，未出现在人民日报头版的主标题、副标题或栏目题。据统计，2012年11月习近平上任以来，有将近500天缺席头版。其中2013年111次，2014年74次，2015年97次。

2016年，习近平在中共19届六中全会里确立了“习核心”的地位，这年他缺席头版次数为88次。2017年73次，2018年则只有20次。

班志远又进一步推算每月平均缺席次数：2016到2017年间，约每个月6到7次，2018年只有1.6次。他表示，2018年10月的中共19大后，团队估算习近平每月缺席人民日报头版约3至4次。以上述定义来计算，截至19日，今年5月习近平缺席的次数为4次，分别是3、8、17和18日。文章指出，习近平依旧是5月份人民日报报导中提到次数最多的中共政治局常委，遥遥领先李克强。

文章说，中国观察家密切关注人民日报传达视觉讯号是对的，但这些讯号繁多且使人困惑。

近期有舆论称，习近平多日未出现在人民日报的头版，但李克强17日登上头版，14日还有一则4月在国务院廉政工作会议上长约9000字的谈话，被人民日报和新华社刊登，以此认为李克强获得少有的高曝光度。

中央社说，有传言称，习近平因“动态清零”的防疫方针影响经济，遭受中共党内压力；还称习的健康出状况，将交权李克强，形成“习降李升”的揣测。但人民日报今天头版刊出和习近平有关的4则报导，并附上习近平前一天在会议强调中国将持续扩大开放的照片。

该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202205190362.aspx