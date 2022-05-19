习近平近缺官媒头版引议
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有舆论称中共总书记习近平多日缺席人民日报头版，国务院总理李克强曝光度提高，揣测高层政治有变动。但香港大学中国传媒研究计划分析，指习近平缺席的次数较往年无明显变化。但人民日报今天头版刊出和习近平有关的4则报导，并附上习近平前一天在会议强调中国将持续扩大开放的照片。
习近平缺席官媒头版引议，据中央社署名沈朋达今天报道称，根据香港大学研究，次数无明显变化。
港大中国传媒研究计划任班志远（David Bandurski）19日发表一篇文章，统计了习近平历年缺席人民日报头版的次数。据他定义，所谓“缺席”是指习近平的全名、总书记或主席的称谓，未出现在人民日报头版的主标题、副标题或栏目题。据统计，2012年11月习近平上任以来，有将近500天缺席头版。其中2013年111次，2014年74次，2015年97次。
2016年，习近平在中共19届六中全会里确立了“习核心”的地位，这年他缺席头版次数为88次。2017年73次，2018年则只有20次。
班志远又进一步推算每月平均缺席次数：2016到2017年间，约每个月6到7次，2018年只有1.6次。他表示，2018年10月的中共19大后，团队估算习近平每月缺席人民日报头版约3至4次。以上述定义来计算，截至19日，今年5月习近平缺席的次数为4次，分别是3、8、17和18日。文章指出，习近平依旧是5月份人民日报报导中提到次数最多的中共政治局常委，遥遥领先李克强。
文章说，中国观察家密切关注人民日报传达视觉讯号是对的，但这些讯号繁多且使人困惑。
近期有舆论称，习近平多日未出现在人民日报的头版，但李克强17日登上头版，14日还有一则4月在国务院廉政工作会议上长约9000字的谈话，被人民日报和新华社刊登，以此认为李克强获得少有的高曝光度。
中央社说，有传言称，习近平因“动态清零”的防疫方针影响经济，遭受中共党内压力；还称习的健康出状况，将交权李克强，形成“习降李升”的揣测。但人民日报今天头版刊出和习近平有关的4则报导，并附上习近平前一天在会议强调中国将持续扩大开放的照片。
该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202205190362.aspx
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