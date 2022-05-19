关系改善了？加拿大说中国解禁油菜籽进口

加拿大/中国/孟晚舟

加拿大报告说，中国当局解除了对加拿大两家最大谷物加工厂的油菜籽长达数年的进口禁令。这项禁令可以追溯到2019年3月，当时加拿大参与了华为技术有限公司首席财务官孟晚舟的被捕事件。加拿大随后遭到中国的经济与贸易制裁。

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据华尔街日报署名Paul Vieira今天报道称，加拿大周三说，中国当局解除了对加拿大两家最大谷物加工厂的油菜籽长达数年的进口禁令。

加拿大农业和贸易部长在联合声明中说，根据他们的信息，这两位加拿大部长表示欢迎中国取消限制的决定。加拿大的两家公司——Richardson International和嘉能可控股的Viterra Inc.可以恢复向中国出口油菜籽。

Richardson发言人也表示，加拿大官员通知该公司，中国对其油菜籽的进口禁令已经解除。

该报道称，中国对加拿大的油菜籽进口禁令可以追溯到2019年3月，当时加拿大参与了华为技术有限公司首席财务官孟晚舟的被捕。加拿大当局2018年底代表美国逮捕孟晚舟，她和华为被指称违反了美国对伊朗的制裁。去年9月，美国司法部同意允许孟晚舟离开加拿大，回到中国的家中，之前她在加拿大面临引渡听证会。此前，她承认了一些不当行为，作为交换，检察官推迟并后来撤销了对她的电汇和银行欺诈指控。