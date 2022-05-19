因西方对俄罗斯的制裁 中国坚持党内精英须速剥离海外资产

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据华尔街日报今天引述知情消息报道称，中国共产党的一项内部指令禁止高级官员直接或通过配偶和子女拥有海外财产或海外实体的股份，并将阻止其配偶或子女在国外拥有大量资产的高级干部的晋升，因为北京试图使其高级官员免受目前针对俄罗斯的制裁类型。

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据华尔街日报署名春汉黄今天报道，中共强大的中央组织部在一份内部通知中概述了这项禁令，它可能会在中国领导人习近平在定于今年晚些时候举行的每十年两次的领导层改组中增加影响力的努力中发挥作用。知情人士说，该指令于 3 月发布，禁止部级官员的配偶和子女直接或间接持有海外任何房地产或在海外注册的实体的股份。知情人士说，高级官员及其直系亲属也将被禁止在海外金融机构开设账户，除非他们有正当理由——例如学习或工作——。

知情人士说，目前尚不清楚这些规定是否具有追溯力，但一些高级官员的家属已出售海外公司的股份以遵守规定。目前尚不清楚该指令是否会公开。

该报道称，该指令发布之际，习近平试图将共产党面临的地缘政治风险降至最低，担心如果美国和其他西方大国对中国领导人及其亲属实施制裁，具有海外金融风险的官员可能会成为一种负担，类似于对中国领导人及其亲属的制裁。知情人士说，莫斯科在俄罗斯入侵乌克兰之后。

据习近平在1月份对党的最高纪律机构说，“领导干部，特别是高级干部，必须注意家庭纪律和道德操守，”习近平说，官员必须“以身作则，妥善管理配偶和子女，做一个有责任心的人，做事清廉”。

官员们必须签署承诺，宣布遵守新规定，这一要求将使习近平在定于今年年底举行的第 20 次全国代表大会之前对政治精英施加更大的影响力。

据该报道，预计习近平将在全国代表大会上获得第三个五年的党总书记任期，同时将他的领导班子与更值得信赖的伙伴一起安排好，以巩固他作为中国几十年来最有权势的领导人的地位。合规承诺将使习近平能够对任何被发现违反海外资产规则的官员施加影响，因为违规的干部将承担对党的不忠和不诚实等严重罪行的责任。

自 2012 年掌权以来，习近平高调开展了一场打击腐败和遏制官员挥霍无度的运动，称党面临着一场与内部道德败坏的生存斗争。

2014年，中共说发现了大约3200名“赤裸的官员”，他们将配偶和子女送往国外，将金融资产藏匿在海外，其中约三分之一被降级，理由是他们的资历和家人拒绝回国。作为打击白领犯罪分子和腐败官员的“猎狐”和“天网”行动的一部分，北京还追捕与经济逃犯有关的离岸资产。

近几十年来，该党要求其干部进行更多的财务披露，尽管只对内部监督人员进行。这些要求仍然没有达到一些学者提倡的所谓“阳光法”，即要求官员公开申报个人资产。党在 1995 年出台了要求领导干部报告收入的规定，此后又增加了规定，要求官员披露更多的个人和财务信息，包括配偶和子女的就业细节，以及房地产和投资控股。

在 2010 年代初期，有关官员财富披露要求的公开辩论演变成活动人士发起的一系列抗议活动，要求提高高级官员家庭资产的透明度。当局后来逮捕了该运动的许多成员。

中国与西方日益紧张的关系加剧了人们的担忧，即中国高级官员在海外的任何金融风险都可能被用作对付北京的筹码，尤其是在看到美国和欧洲政府在俄罗斯入侵乌克兰后如何对俄罗斯实施影响深远的制裁之后。

该报道原文链接：https://www.wsj.com/articles/china-insists-party-elites-shed-overseas-assets-eyeing-western-sanctions-on-russia-11652956787