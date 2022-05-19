情蒐在美中国异见人士 一美籍华人和四名中国情报人员被控间谍罪

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法新社报道，美国司法部周三（5月18日）表示，一名华裔美国公民王树军和四名中国情报人员被控犯下间谍罪，他们被指对居住在美国的中国异见人士进行间谍和越境镇压。如果罪成，王树军将面临20年徒刑。

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据纽约布鲁克林联邦检察官布雷恩-皮斯和美国国家安全司助理部长马修 奥尔森的声明，73岁的教授王树军出生于中国，现入籍美国，他被指控通过中国国安部（MSS）的四名情报人员向北京提供有关香港、台湾、维吾尔族和西藏活动人士及中国异见者、人权领袖、民主活动人士的信息。

报道指，王树军是纽约一个被认为是批评中国政府组织的共同创始人，他利用自己在侨民及不同政见者群体中的地位，收集在美中国民运人士的信息，通过加密信息和电子邮件传递给四名北京情报官员。

据美国检察官称，相关四名中国官员何锋、季杰、李明和卢克庆（音译），也缺席被控间谍罪。检察官在声明中说， "发现并挫败中国的一项行动，该行动威胁因支持民主理念而在美国居住中国人士的安全和自由“，奥尔森表示："我们不会容忍中国或任何独裁政权企图向美国输出任何镇压的行为“。

据报道王树军今年3月16日在纽约被捕，他将出席此后法庭的听证判决，如果罪成，他将面临最高20年的监狱徒刑。

王树军案是美国司法部门最近披露的若干起打击中国间谍间谍案之一。法新社报道提到，另一起案件涉及对89天安门事件前学生领袖熊炎的抹黑活动，熊炎1992年逃到美国后加入美国籍，媒体报道指，他在去年 9 月从美军退役后，宣布要参加纽约州的竞选国会议员。据美国司法称，该案嫌疑人林启明退休前曾在中国国安部工作，他涉嫌在美国雇用一名私人侦探，对熊炎进行监视和抹黑诋毁。

另一起案件涉及一家中国通信公司负责人刘凡和保镖马修-齐布里斯，他们于3月在纽约被捕。他们被控在美国对中国异见人士进行间谍活动，并进行诽谤和抹黑。