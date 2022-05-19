未让李克强独专经济？习近平频频经济喊话 但协调分向内外

中国/习近平/李克强

中国国家主席习近平18日对外企信心喊话，强调“重振贸易投资”，并重申中国“开放的大门只会越开越大”及“扩大高水平开放的决心不会变”，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。同一天，中国国务院总理李克强在云南主持召开“稳增长、稳市场主体、保就业座谈会”时表示，各地、各部门要增强“紧迫感”，看得准的新举措“能用尽用，5月能出尽出”，确保上半年和全年经济运行在合理区间，努力使经济较快回归正常轨道。中央社报道称，中国拼经济，习近平李克强分向内外信心喊话政策指示。

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据中央社引述中国官方新华社消息，习近平18日在中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上，以视讯方式发表讲话，提出4项建议：一是聚力战胜疫情；二是重振贸易投资；三是坚持创新驱动；四是完善全球治理。其中，他主张各国积极开展疫苗研发、生产、分配国际合作，加强全球公共卫生治理，共筑多重抗疫防线，推动建设人类卫生健康共同体。

针对重振贸易投资，习近平说，各国应全面推进联合国2030年“可持续发展议程”，推动世界经济动力转换、方式转变、结构调整。要支持以世界贸易组织（WTO）为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链安全稳定。

据中央社，另一方面，李克强在云南座谈会中坦承，中国3月以来、特别是4月的部分经济指标明显转弱，经济放缓压力进一步加大。他说，既要坚定信心，看到全国仍有1.5亿多户市场主体，且当前物价平稳，面对挑战仍有政策空间，也要正视困难、因应冲击。