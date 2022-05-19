李克强来了 但官媒仍不报

中国/李克强

中国国务院总理李克强昨天赴云南大学考察，相关影片中他和随扈、大批师生都没有戴口罩，许多网友转发并表达认同、羡慕。不过，官方媒体并未报导李克强赴云大的行程。此前也有消息指李克强到地方访察，主要官媒不报。

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据中央社署名张淑伶今天报道称，李克强赴云南大学没戴口罩，新闻不报网上热传。根据云南大学官方微博，李克强18日上午来到云南大学。校方发布的多则影片显示，李克强在校园中所到之处都有许多师生围上前来，他除了称赞云南大学、勉励学生，还祝福他们就业顺利，气氛轻松自然。

18日下午起，社群平台微信、微博上就出现许多网友转发这些画面，网友的关注焦点在李克强等人出现在这些户外场景中，即使人群簇拥，也没有一个人戴口罩，认为这才是“正常”。

凤凰网评论部旗下的“风声”微信公众号发文说，社群媒体上看到的多是全副武装的防疫人员、排队做核酸检测的人群，让人们几乎忘记了正常生活的面目。而李克强和大学生都没有戴口罩，校园洋溢着欢快的气息，这种氛围是“一股清流”。

中央社说，不过，这些影片在社群平台上被大量转发后，#总理在云大、#百年云大、#总理亲临云南大学这几个话题在微博已经被撤下，有限制流量的作用；不确定是否与中国防疫政策的敏感性有关，又或者和近期李克强和中共总书记习近平气势消长互见的传言有关。央视新闻和新华社等媒体在昨天晚间报导了李克强在云南主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会，但没有报导他赴云南大学考察。