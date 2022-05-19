港警要求网媒删敏感资料 涉国安法生效前的「香港国旗」比赛

香港/政治

本土派网媒《热血时报》创办人黄洋达表示，经香港警方国安处要求，他们删除了一些「敏感」内容。他拒绝透露详情，但据了解，《热血》被要求删除的是2016年举办的「香港国旗」比赛。警方拒绝评论个别事件，但补充，根据《港区国安法》及其实施细则，可要求任何人移除「相当可能会导致危害国家安全罪行的发生」的电子信息。

广告 继续浏览后续

在去年解散的「热血公民」创办人、网台《热血时报》总监黄洋达，昨(18日)于社交平台表示，国安处人员晨早到他的家和公司递上通知，要求他们删除一些「敏感」内容。他们收信后，「做好了处理，没有人被拘捕，现在人安全，自由活动。」他续称，现时在香港做媒体工作，风险一天比一天高，但他会继续努力。帖文没有交代警方要求删除的「敏感」资料是什么，他亦不愿向传媒披露资料内容。

据了解，被指「敏感」的资料是《热血》于2016年5、6月在网上举办的「香港国旗」比赛。本台曾点击相关资料和专页，结果不是说网页可能已被移除或损坏，便是被转至现时《热血时报》的首页。建制派的《星岛日报》引述消息指，展示「香港国旗」传递了分裂国家的思想，举办有关比赛有煽动「港独」、公然鼓吹分裂国家之嫌，在国安法实施后仍在网上保留「国旗比赛」的作品是挑战法律。

于2020年6月底生效的国安法，没有追溯期条款，但按消息人士的说法，意味当局可要求任何人士移除国安法生效前已存在、但被警方视为违反国安法的资料。

香港属中国的特别行政区，并非国家，只可拥有专属区旗，但属激进本土派的热血公民，透过其关连媒体《热血时报》举办「香港国旗设计比赛公投」活动，并在脸书专页宣传：「大范围谈港独？倒不如…来『设计』。香港人需要自己的旗帜，代表香港的文明，代表香港的精神！」《热血》更扬言会在「7.1」游行中为得奖「国旗」举行升旗礼。有关比赛当年并未引起港人多大兴趣，但引来中国《环球时报》的嘲讽和在港传统左派报章《文汇报》和《大公报》的批评，指是争取曝光率；在升旗礼举行后，则指有关行为涉嫌违反香港法例中的「意图叛逆罪」。