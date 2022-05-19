外长会议

金砖国家外长会 习近平吁抵制冷战思维集团对抗

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Les dirigeants des BRICS – Xi Jinping (Chine), Vladimir Poutine (Russie), Jair Bolsonaro (Brésil), Narendra Modi (Inde) et Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) s’étaient montrés unis lors du 10e sommet, qui avait eu lieu en Afrique du Sud 12 novembre 2020
Les dirigeants des BRICS – Xi Jinping (Chine), Vladimir Poutine (Russie), Jair Bolsonaro (Brésil), Narendra Modi (Inde) et Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) s’étaient montrés unis lors du 10e sommet, qui avait eu lieu en Afrique du Sud 12 novembre 2020 © Mikhail KLIMENTYEV / AFP
作者： 法广
3 分钟

中国国家主席习近平19日在金砖国家外长会晤开幕式上发表视讯致词。他说，金砖国家要加强政治互信和安全合作，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗。

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据中国外交部官网发布，金砖国家外长会晤19日晚间以视讯方式举行，俄罗斯、印度、巴西、南非外长出席，中国国务委员兼外长王毅主持会晤。

 

习近平指出，当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。作为国际社会积极、向上、建设性力量，金砖国家应该坚定信念，直面风浪，以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，为处于动盪变革期的国际关係注入稳定性和正能量。

他说，历史和现实告诉我们，“以牺牲别国安全为代价，片面追求自身安全，只会造成新的矛盾和风险”。为了促进世界安危与共，他前不久提出了“全球安全倡议”。

习近平强调，金砖国家要加强政治互信和安全合作，就重大国际和地区问题密切沟通协调，照顾彼此核心利益和重大关切，相互尊重主权、安全、发展利益，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体。

他说，发展是新兴市场国家和发展中国家的共同任务。金砖5国要与更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，增进理解互信，拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为实现构建人类命运共同体的美好愿景作出更大贡献。

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