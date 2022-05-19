金砖国家外长会 习近平吁抵制冷战思维集团对抗

外长会议

中国国家主席习近平19日在金砖国家外长会晤开幕式上发表视讯致词。他说，金砖国家要加强政治互信和安全合作，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗。

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据中国外交部官网发布，金砖国家外长会晤19日晚间以视讯方式举行，俄罗斯、印度、巴西、南非外长出席，中国国务委员兼外长王毅主持会晤。

习近平指出，当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。作为国际社会积极、向上、建设性力量，金砖国家应该坚定信念，直面风浪，以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，为处于动盪变革期的国际关係注入稳定性和正能量。

他说，历史和现实告诉我们，“以牺牲别国安全为代价，片面追求自身安全，只会造成新的矛盾和风险”。为了促进世界安危与共，他前不久提出了“全球安全倡议”。

习近平强调，金砖国家要加强政治互信和安全合作，就重大国际和地区问题密切沟通协调，照顾彼此核心利益和重大关切，相互尊重主权、安全、发展利益，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体。

他说，发展是新兴市场国家和发展中国家的共同任务。金砖5国要与更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，增进理解互信，拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为实现构建人类命运共同体的美好愿景作出更大贡献。