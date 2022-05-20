中国-新冠病毒-经济

2022年5月12日，在北京，当局下令关闭非必要的业务后，在一家关闭的中国大世界购物中心的入口处展示了一份关闭通知。中国严苛的清零政策带来了难以估量的经济后果。

中国四月份的经济数据，即使一心为北京带风向，传递“正能量”的前环球时报总编胡锡进也喊“触目惊心”，他质疑怎么可能“反反复复搞封控？”一些新的预测显示，中国经济前景不妙，经济增速有可能倒退到文革末期的水平。

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四月份，城市青年失业率达到18.2%，中国总理李克强称就业形势“复杂严峻”，工业产出下降2.9%，工业生产下降了2.9%，零售销售下降了11.1%......4月份的中国经济比分析师预期的还要糟糕。周五出版的法国世界报就此评论：中国对外国公司不再有吸引力了! “北京政府强加的清零政策和糟糕的经济指标为国际集团的前景蒙上了阴影。”

财新网报道，北京大学国家发展研究院经济学教授卢峰在北大国法院18日举行的“中国与西方：全球经济的新观察、思辨与应对”研讨会上指出，4月份中国青年失业率超越欧美。他列出的中美欧三个主要经济体四月份的调查失业率数据显示，欧洲为6.2%，中国为6.1%，美国为3.6%。4月份16岁至24岁青年失业率，中国则高达18.2%，欧洲为13.9%，美国为8.6%。他指出，自2021年中以来，美国和欧洲的青年失业率都在持续下降，中国的青年失业率却自2021年10月以来加速攀升。

这位专家感叹，数年前看到欧洲和一些新型经济体青年失业率达到20%，觉得难以想象，没想到，“现在中国也到了这个水平”。

中国今年大学毕业生首次突破一千万，如何能够安排他们就业，现在是摆在中国当局面前的一个极其严重的问题。

而美国一家经济研究所周四发布的关于中国经济增长的预测报告更令人吃惊，中国今年的经济增速将大幅度下滑至2%上下。

美国彭博社经济研究机构彭博经济周四公布的这项报告预测，中国今年的经济增速可能下降到2%，远远低于中国官方设定的5.5%，同时也低于几乎所有经济预测机构作出的预测。

彭博社指出，2%的增速不仅是1976年以来最低的，而且也低于2020年中国遭遇新冠疫情袭击的第一年，甚至也低于八九六四血腥镇压学生运动之后的1990年的增速，1990年，中国虽然因六四镇压导致西方国家制裁，但经济增长还达到了3.9%。

1979年是中国十年文革结束之年，中共官方在八零年代初期曾作出历史决议，以“十年浩劫”来表述其带来的灾难。

彭博社作出如此悲观预测，认为中国当局目前已陷入一个自我抵消的怪圈，一方面面对各种经济疲软走势，推出了多种刺激经济的措施；但另一方面，这些措施被习近平坚持清零不动摇的防疫政策抵消化解。

中国为了落实习近平要求的清零，大规模封城，大规模病毒检测，大规模隔离，导致人员流动、生产和消费活动停滞，民众消费能力锐减和大量失业。

彭博的预测是最悲观的，5月18日，美国投资银行高盛集团根据中国公布的4月份经济数据预测，中国今年的经济增速将下降到4%至4.5% 。

但一些观察家指出，现在的问题是，中国一号领导人习近平另有重点。习近平在忙着为秋天召开的中共20大自我接班做准备，他不断要求继续清零不动摇，地方官吏为了保住乌纱帽照旧采取严酷无情的防疫政策。北京何时开放国门也成问题。

北京最近释放的信号是，考虑到新冠流行的原因，决定放弃主办2023年亚洲杯足球赛，这是一个很不好的信号，那些原指望中国在中共20大举行之后重新对外开放的人希望落空。

法国世界报报道说，自2020年3月以来，北京取消了98%以上的国际航班，上述决定意味着，2024年前，北京不会重新开放。

海外观察家认为，中国自1989年6月镇压天安门民主运动以来，似乎有一种心照不宣的默契：当局保证经济增长和民众的富裕，作为交换，民众则让中共想怎么管理国家就怎么管理国家。根据西方人的说法，清零政策挑战了这种维系方式。对习近平来说，政治控制和社会稳定优先于经济发展。经济增长不再是他的优先事项。

外界注意到，中国总理李克强最近越来越多的谈论经济形势严峻，19日，他对出席“中国国际贸易促进委员会建会70周年座谈会”的外国商会、跨国公司代表喊话说：“越是困难越是前行”，“无论国际风云如何变幻，中国都将坚定不移扩大开放，对外开放的大门只会越开越大。”

不知道会有多少人能听进去他说的话？