俄罗斯：俄军已经完全控制马里乌波尔亚速钢铁厂

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俄罗斯军队周五表示，在最后一批乌克兰士兵投降后，俄军已经完全控制马里乌波尔亚速钢铁厂。乌克兰总统泽连斯基表示：乌东顿巴斯地区被俄军摧毁"宛如地狱"。

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据法新社消息，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫周五在Telegram上发表一份声明称， “自 5月16日以来，已有2439名被围困在亚速钢铁厂的"纳粹分子"和乌克兰军人投降。5月20日，最后一批为数531名士兵投降”。

科纳申科夫并说：“乌克兰武装人员藏身的亚速钢铁厂地下设施已经完全处于俄罗斯军队的控制之下。”

同意此消息来源并称，俄罗斯国防部长绍伊古已经向总统普京通报，“联合军事行动的结束，马里乌波尔亚速钢铁厂完全解放”。

科纳申科夫表示，投降的亚速营指挥官被装甲车带走，俄方并表示，"这名指挥官因马里乌波尔人对他的仇恨，以及市民有意对他进行报复而被带走"。

另据报道，乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯部队已"彻底摧毁"乌克兰东部的顿巴斯地区（Donbas）。他并指控莫斯科在加强攻势时发起无意义的轰炸。

泽连斯基在最新深夜影片中表示，"说那里是地狱绝不夸张"。泽连斯基并提到19日在北顿内茨克（Severodonetsk）有12人死于"残忍且毫无意义的轰炸"。

另据报道，俄罗斯议会周五表示，正在考虑立法允许40岁以上俄罗斯人和30岁以上外国人加入俄罗斯军队。这透露出莫斯科迫切需要增强兵力来进行与乌克兰的战争。

路透社报导，俄罗斯国会下议院国家院官方网站张贴的资讯表示，这项行动将使得俄军能够善用较年长专业人士的技能。

声明表示："为了使用高精密武器及操作武器和军事装备，军队需要高度专业的专家。经验显示，他们到了40至45岁成为这样的人才。"

目前只有18至40岁的俄罗斯人，或是18至30岁的外国人，才能与俄军签约加入。

俄罗斯对乌克兰开战86天以来遭遇重大挫败，损失大量兵力和装备。乌克兰则已经动员实际上所有成年男性人口。

尽管莫斯科完全拿下了沦为断垣残壁的乌克兰东南部港市马里乌波尔，但距离要占领乌东整个顿巴斯（Donbass）地区的目标仍然遥远。

美国退役陆军中将、前驻欧洲美国陆军司令霍吉斯（Ben Hodges）表示：克里姆林宫要掩饰他们在乌克兰的失败，难度越来越高。

英国国防和安全智库皇家联合军事研究所（RUSI）陆战专家沃特林（Jack Watling）指出，俄军正逐渐面临步兵短缺。