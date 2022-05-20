在美民运人士王书君被指为中国间谍 前支联会主席何俊仁被套料

香港/政治

王书君(右图小圈者)能在亲京媒体特刊出现，关系自是和谐，而被盯上的何俊仁现已入狱。2022年5月20日

美国司法部起诉「纪念胡耀邦赵紫阳基金会」副会长王书君和四名中国国家安全部官员，指他们涉嫌在美国参与间谍和跨国打压异见者活动。根据案情，王书君曾代其余在逃被告向前香港市民支援爱国民主运动联合会副主席何俊仁套取情报。

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根据司法部18日提交布鲁克林联邦法院的起诉书，五名被告分别是73岁的「民运组织负责人」王书君及四名国安官员：广东的贺锋（Feng He）和李明（Ming Li），以及山东青岛的纪杰（Jie Ji）及卢可清（Keqing Lu，音译），又名「卢老板」。当中，王书君于3月16日涉嫌在美国为中国政府充当代理人、搜集异见人士资料等罪而被捕，另外四人身在中国，目前在逃。

文件显示，长期在「纪念胡耀邦赵紫阳基金会」担任要职的王书君，至少从2011年开始利用其身分听取中国异见人士的政治观点，然后通过加密通讯应用程序及电子邮件，以及亲自飞往中国等方法，将搜集到的信息传达给委托他的四名中国国安官员。王书君被捕后，执法人员在他家中搜到163篇「电邮日记」，纪录了按任务向特定民主活动人士提问所得答复，这导致至少一名香港民运维权人士随后被中国政府逮捕。

起诉书称这维权人士出身律师、做过支联会和民主党主席，亦是立法会议员，标示为「香港第一号异见人士」(Hong Kong Dissident #1)。有关描述与前支联会主席何俊仁高度吻合，经本台求证，两人确是认识，王书君曾经在六四悼念活动期间访港，与何俊仁有交流，并拥有何的家居电话号码，王在美期间亦会致电何。王被捕后，已将事件通知因为参与六四悼念和2019年10月1日国庆节游行而在囚的何俊仁。

至于王被指导致何俊仁入狱的资料，起诉书没有明确指出，但翻查早前的起诉书，王书君曾在2016年11月中向「国安部官员」汇报，声称刚与何俊仁通电话，已就「所需的问题」获得「坦诚的答案」，国安部官员回复好，并指示王在「日记」中记录。相关内容与两名新当选立法会议员因为不当宣誓而失去议席的感想和时任特首梁振英会否争取连任有关。

此外，在2016年11月22日前后的一系列通讯中，「季」曾指示王在即将举行的民主活动中与某些与会者进行交流，并完成「卢老板」指派的任务。季说，那些他们圈定的与会者与「藏族、维吾尔族和蒙古族认识」并有过接触。除听取情报外，王书君也涉嫌将中国异见人士的电话号码、联系方式转交给中国安全部，并向联邦执法部门谎称与中国国安没有联系。

美国司法部表明，不会容忍中国或任何威权政府在当地实行跨国镇压的行为，誓将追究所有企图压制或消除美国境内异见者声音、违反法律责任的人。

现年73岁的王书君，1994年从中国到哥伦比亚大学东亚研究所担任访问学者，2003年入籍美国，2006年发起并担任纪念胡耀邦赵紫阳基金会秘书长，2021年4月经改选后，成为该会副会长。