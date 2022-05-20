欧洲议员支持台湾参与WHA人数破纪录世卫行动团今晚出发

台湾/世卫

台湾总统蔡英文今天(20)在脸书贴文表示，即将举行的世界卫生大会(WHA)，台湾依然在努力申请加入；今年欧洲支持台湾参与WHA的国会议员人数破纪录，为了下一代，台湾会更积极参与国际组织，和国际共同克服未来的公卫挑战。

广告 继续浏览后续

第75届「世界卫生大会」即将于后天(22)在日内瓦召开，台湾虽然积极争取以观察员身分参与会议，但到目前为止，仍然没有收到主办单位的邀请函；由于收到邀请函到参与会议之间，还需要准备时间，台湾估计，主办单位应该不会发出邀请了，因此台湾外交部已经公开表达了遗憾与不满。

蔡英文今天在脸书贴文指出，这两年，有更多理念相近的国家与友邦，不断坚定的支持台湾参与WHA。

她说，不仅是美国支持台湾参与的讯号强烈，今年，跨国友台议会平台、欧洲地区「福尔摩沙俱乐部」共同主席领衔、包含欧洲议会在内，共有34国，1504位国会议员致函世界卫生组织，强力声援台湾出席WHA，及参与世卫的会议、机制与活动，这创下欧洲联署国家及议员人数的最高纪录。

蔡英文说，因为国人的团结努力，台湾在国际医疗和公共卫生领域，已经用行动展现，有能力也有意愿提供协助，更获得国际的强烈支持。而这几年国际间，无论是互相捐助口罩或疫苗，「善的循环」都证明了国际间的相互合作，才能为全体人类谋求最大的保障。

另外，台湾今年派出卫生福利部次长李丽芬组团前往日内瓦召开周边会议，今天晚间出发，将在当地召开两场论坛，分享防疫工作内容，预计27日返台。

李丽芬表示，今年由她率领「世卫行动团」前往日内瓦展开医疗卫生交流行动，虽然没有受邀参与WHA，仍以行动呼吁世界卫生组织正视台湾2300多万人口的健康权益，也会争取和更多国家举办双边会议。

台湾外交部发言人欧江安指出，除了政府部门筹组的「世卫行动团」，台湾跨党派立委多人也组成视导团，出发前往日内瓦，期待与更多国际友人为台湾发声。

目前为止，已经有13个台湾的友邦国家向WHO秘书处提案，主题是「邀请台湾以观察员身分参与世界卫生大会」；提案是否能纳入议程，将在22日开议当天在总务委员会进行闭门讨论，再由23日的全会决定是否排入议程。往年都是经过辩论之后，无法排入议程。