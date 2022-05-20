法国新一届政府出炉：第五共和国最"年轻"内阁之一

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法国总统马克龙周五任命新政府各部部长及国务秘书。法新社称，新政府成员平均年龄低于48岁，是第五共和国第二年轻的政府内阁。经验丰富的科隆纳出任外交部长，社会民间人士、历史学家帕普·恩迪亚耶进入新内阁，都受到外界关注。

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法新社报道，经法国总理博尔内提名，马克龙周五任命新的政府各部部长级国务秘书。现任法国驻英国大使凯瑟琳·科隆纳 (Catherine Colonna) 被任命为外交部长，今年66岁的科隆纳 拥有丰富的外交经验。

由总理伊丽莎白·博尔内领导新政府中，马克龙的忠实支持者塞巴斯蒂安·勒科尔努 (Sébastien Lecornu) 接替了弗洛伦斯·帕利 (Florence Parly) 出任国防部长。 勒科尔努在上届政府中在海外省任职。

新内阁中人意料的任命是国家移民历史博物馆馆长恩迪亚耶出任教育部长。这位56岁的大学知识分子出生于法国，父亲是塞内加尔人，母亲是法国人。他是美国及少数民族社会史方面的专家。

此外，马克龙的黎巴嫩问题顾问里马·阿卜杜勒·马拉克(Rima Abdul Malak)被任命为文化部长。内战期间，她曾在贝鲁特度过了人生的前十年，然后随父母抵达里昂。

此外，勒梅尔与达尔马宁分别继续留任经济部长及内政部长，现任议会关系部长弗斯瑙(Marc Fesneau)担任农业部长，国务秘书博纳（Clément Beaune）继续主管外交部欧洲事务，现任社会经济与团结国务秘书奥利维亚·格雷瓜尔（Olivia Grégoire）被任命为政府发言人。

由总理博尔内领导的新政府是第五共和国第二年轻的政府，平均年龄略低于48岁，仅次于1962年的乔治·蓬皮杜政府。

新政府的平均年龄为47.9岁，略低于1962年戴高乐担任总统的蓬皮杜政府的平均年龄（47.6 年）。

新政府中最年轻的成员是主管公共账务的部长级代表阿塔尔，年仅33岁。一半的政府成员在四十多岁上下。

除了年轻化之外，新政府中包括14 名女性及14 名男性。

总理伊丽莎白·博尔内周五晚间接受电视一台采访时表示，"平等"及"均衡"是新一届政府的特色。