美台贸易高官会晤 深化经济合作

中美关系

2022年5月17日，美国贸易代表戴琪在华盛顿白宫玫瑰园举行的庆祝亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民遗产月的招待会上发言。

美国贸易代表戴琪周五在泰国曼谷与台湾贸易总代表邓振中举行会谈，磋商如何进一步深化美台双边经贸合作。

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戴琪与邓振中是利用同在曼谷出席亚太经合组织部长级会议的机会举行这一双边会谈的。美国贸易代表办公室周五发布的新闻稿说，戴琪与邓振中讨论了如何深化双边经贸关系，推动基于共享价值的共同贸易优先要务，提升创新和着眼于工人及企业的包容性经济成长。

新闻稿指出，双方正在安排各自的团队就进一步深化双方贸易合作及投资关系的具体方法进行探索。

台湾外交部则强调，台美双边会谈成果丰硕，并强调，台湾经贸相关部会将持续与美方深化合作，共同促进台美在印太区域的经贸连结。台湾方面表示，对会谈结果深感鼓舞，乐观看待未来台美双边经贸关系的发展，并期待两位首长数周后再度会晤。

美国贸易代表办公室新闻稿说，双方还谈及美国与台湾之间经济关系的坚韧性和持续性。新闻稿没有提到“印太经济框架”，也没有提到台湾能否参与。

美国与台湾于1994年签署了一项有关贸易和投资的框架性协约。台湾则于2002年加入世界贸易组织，促进了美台双边商贸关系的发展。

美国同时是台湾最重要的军火供应国。美国与台湾希望下一步达成框架双边商贸关系的双边贸易条约，但因复杂的台海关系延迟了这一进程。

2020年8月，台湾放宽了对进口美国牛肉的限制，此举被认为取消了未来签署双边贸易关系条约的一个重要障碍，但随后而来的新冠危机再度延迟了相关谈判进程。