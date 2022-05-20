美国表示关注联合国人权专员的中国之行

美国/中国/新疆/联合国/人权

联合国人权专员巴切莱特下周访问中国，行程包括新疆。美国周五表示，非常关注巴切莱特的中国之行，担心在新疆的访问"受限"，并批评巴切莱特面对新疆维吾尔少数民族命运表现出"怯懦"。

广告 继续浏览后续

法新社消息，美国外交部发言人普莱斯周五对媒体表示：“我们并不能指望中国为联合国使团对新疆的人权状况进行全面和坦诚的评估，提供必要的准入通行保障。

普莱斯并说，令人遗憾的，联合国人权专员至今仍未发表关于新疆的报告，美国指责中国当局对维吾尔人实施“种族灭绝”。去年9月，巴切莱特曾向联合国人权理事会表示，联合国人权办公室“正在根据有关该地区严重人权侵犯指控的可得资讯进行总结评估，以期公诸于众”。

普莱斯说，尽管人权办一再保证将尽快发布报告，但报告始终未能公布。"我们呼吁联合国高专办立即发布这份报告"。

普莱斯谴责巴切莱特“在新疆发生的暴行以及中国各地其他侵犯人权行为的压倒性证据面前始终保持沉默”，称， “此举非常令人不安”。皮莱斯说，联合国人权专员巴切莱特应该是"捍卫人权最前线的代言人”。

高级专员巴切莱特5月23日至28日的中国之行进行备受关注，巴切莱特为期六天的访问将会到广州、新疆喀什及乌鲁木齐视察。这是自2005年以来首次有联合国人权事务高级专员访问中国。

人权组织称，至少有一百万维吾尔人和其他少数民族被关押在新疆的再教育营。