TG频道播煽动言论 拥有人重判6.5年 法官指有权而不删信息亦罪不可卸

香港/政治

反对修订逃犯条例运动期间，不少人透过社交平台发布消息和动员，一名频道拥有人及管理员被指需对频道上发放信息，煽动他人纵火和支持大学内的「暴动」负有「不可推却的罪责」，法官形容，部分被告鼓吹的大型行动，严重程度比发起2014年占领中环案的前法律学者戴耀廷更甚。法官裁定被告入狱六年半，是涉及Telegram案件中的最重判刑。

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涉事的是2019年社会运动期间颇为活跃的「SUCK Channel」，其拥有人是現年27岁电脑技术员伍文浩，控方指称，频道有超过10万名订阅者，只有拥有人和15名管理员可以发布信息，而在2019年10月至翌年6月期间，频道至少发布42条涉嫌非法煽惑他人犯案的信息，其中18条怀疑由被告发布，涉嫌触犯串谋煽惑他人触犯刑事毁坏、纵火、公众妨扰、制造炸药、有意图而导致身体受严重伤害、暴动、施用毒药或其他残害性物品或有害物品等七宗罪，早前被裁定七项串谋罪名全数成立。

区域法院暂委法官许肇强昨(19日)午判刑时称，被告作为频道管理员及拥有人，有权限剔除和修改信息，即使信息未必由被告发放，但他容许有关煽惑他人违法的信息存在，罪责不能推卸。

在七项罪成的控罪中，许官把煽惑纵火罪的量刑起点订得最高。许官指称，频道发布帖文煽动他人堵路、支持四间大学、向商店及警察宿舍放火、又曾教人制作铝热弹和燃烧弹等，时间长达三个月，情节严重，以六年监禁为量刑起点；量刑次高的是煽惑他人犯暴动罪，包括于号召他人于2019年11月到中文大学及其他区域集结以支持中大，又建议参与者带备士巴拿、铁笔、电油等工具，反映行动预先计划，以五年监禁为量刑起点。

在谈及「串谋煽惑他人犯公众妨扰」罪时，许官指被告与其他身份不详人士串谋煽惑他人堵塞机场、参与「三罢」(罢工、罢课、罢市)、干扰交通灯，意图瘫痪社会；控罪时段长达七个月，其间发生「封印高铁大行动」、「九龙大游行」、「反国歌法游行」等多起社会事件，「严重程度比戴耀廷(占中)案更甚」。

许官总结，由于大部分控罪的性质和时间重迭，大部分刑期将同期执行，总刑期为六年六个月。

涉事的「SUCK Channel」，2019年8月开通，原名「和你塞Channel」，反修例期间颇为活跃，一年间发帖超过二万条，频道拥有人于2020年8月被捕，警方指他涉嫌呼吁其他人参与纵火及破坏公共设施等违法行为，已移除频道所有内容。而其跟踪者随即由超过10万人减至8万。