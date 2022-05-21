世界报 拜登借亚洲行把中国重新置于地缘政治核心

中美关系

2022年5月21日，在韩国首尔，美国总统拜登出席了由韩国总统尹锡悦在韩国国家博物馆举办的国宴。

拜登担任总统伊始，其外国政策的优先事项就非常清楚---制衡对手中国。然而他却在等了16个月之后开启其作为总统的首次亚洲之行。

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为什么拖了如此之久，法国世界报刊文分析，这一长时段的延迟首先与其任职后的处境有关：阿富汗匆忙撤军；需在国会通过一系列竞选时承诺的法案；随后便是政治上、军事上全力以赴支援乌克兰打击俄罗斯侵略者。

华盛顿现在似乎要把中国重新至于地缘政治优先事项的核心，在白宫看来，关键的问题，从欧洲到亚洲，仍然是自由民主国家集团如何凝聚起来对抗威权政权。白宫在其2月份公布的一份关于印太地区的战略文件中说：我们的目标不是改变中华人民共和国，而是塑造它所处的战略环境，在世界范围内建立一种最有利于美国、其盟友和伙伴以及我们共同利益和价值观的影响力平衡。"

6月底，北约将在马德里峰会上通过一项新的战略概念，这是一份规定其原则和优先事项的重要文件。根据世界报的信息，美国将再次推动将中国纳入联盟的视野。 2021年6月北约峰会结束时发表的最后公报已经指出："中国公开的野心和坚定的行为是对基于规则的国际秩序和对联盟安全重要领域的系统性挑战"。

华盛顿今天希望在乌克兰战争的背景下更清楚地揭示莫斯科和北京之间的某种共谋关系，以说明中国为俄罗斯提供了便利。沙利文周三与中共中央外事工作委员会主任杨洁篪通电话时后者警告说，"台湾是中美关系中最重要、最敏感和最关键的问题"。

对拜登政府来说，乌克兰战争的教训是行动和政治双重的，在军事层面，美方正在重新审视对台湾的援助。美国媒体报道说，华盛顿现在认为做好与中国的不对称冲突而不是常规冲突要有用得多。这意味着提供更轻、更机动、高精度的武器装备。乌克兰战争显示了无人机、"毒刺 "系统对低空飞行的飞机和直升机以及标枪对坦克的可怕效力。

在政治层面，拜登政府认为，西方的凝聚力和对俄罗斯的反应，包括制定前所未有的经济和金融制裁，可以对中国起到警示作用。北京显然注意到了俄罗斯军队的惊人挫折和莫斯科日益严重的外交孤立。3月份，中国外交部副部长乐玉成警告美国不要在亚洲制造分裂对抗。“把地区带上碎片化、阵营化的邪路，与欧洲的北约东扩一样危险。 ”

根据北京的说法，华盛顿是乌克兰战争的幕后推手，因为它的武装力量北约近年来一直在挑衅莫斯科，而现在华盛顿想在亚洲走类似的道路，与其奥库斯（英国、澳大利亚）、四方（印度、日本、澳大利亚）和 "五眼"（加拿大、英国、澳大利亚、新西兰）联盟建立一个新战线。这一次，战场在台湾。"亲北京的香港中文大学教授郑永年在『环球时报』这样表示：“就像美国需要一场乌克兰战争来削弱俄罗斯一样，它需要一场冲突来在亚洲建立一个小型北约"。

因此，中国正试图说服该地区的其他国家，美国的军事存在既不合法又充满危险。中国外交部长王毅周三给日本外相林芳正打电话时警告： "日美双边合作不应挑动阵营对抗，更不应损害中国的主权“。对中国来说，亚洲必须自我管理，鉴于其规模和实力，北京显然处于领袖地位。

在与美国竞争的背景下，中国正试图通过推广新概念来打破其相对孤立的局面。据新华社报道，4月21日，习近平在博鳌论坛上提出了 "全球安全倡议"，这个项目 "拒绝冷战思维，反对单边主义、集团政治和集团间的对抗"。这个项目是继2021年9月习近平在联合国大会上发起的 "全球发展倡议 "之后提出的，内容仍然相当含糊，但伴随着中国对 "小团体 "和 "小圈子 "的批评，可能会引起一些共鸣。"印度学者Rajeswari Pillai Rajagopalan最近在The Diplomat撰文评论道："尽管全球安全倡议背后存在虚伪和权力政治，但它在世界一些地区，包括中东、非洲和其他远离中国的地区可能会获得支持。

巨大的长期的地缘政治对抗正在形成。但短期而言，拜登在对北京的贸易政策方面面临着复杂的选择。他是否应该减少或取消其前任特朗普对中国制造的各种产品征收的高达3500亿美元的巨额关税？商业界正在为此游说，以部分抵消供应成本的爆炸性增长。另一方面，白宫主要考量的是取消这一课税对抗击通货膨胀可能带来的积极影响，减少通膨，这是美国11月中期选举前拜登政府的头等大事。