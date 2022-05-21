中国取消亚洲杯 习主席顾不上足球了

中国-新冠病毒

2022年5月14日，中国北京，改建为足球场的工人体育场悬挂着欢迎举办亚洲杯的巨幅广告牌。同日，中国宣布放弃亚洲杯主办权。

中方突然以防疫理由宣布取消主办2023年亚洲足球杯和一系列重大赛事，引起国际体育界惊讶。

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北京的决定，给外界的第一感觉是，2024年以前，中国不会对外开放。

其次，十座城市为迎接亚洲杯新建或者装修一新、基本完工的现代化足球场可能白建了。

为迎接亚洲杯，中国十座城市投入数十亿欧元修建足球馆，其中8座是新建的，两座是重新装修的，绝大部分年底前完工。

法国里昂商学院欧亚体育中心主任Simon Chadwick告诉法新社："亚洲杯，只是中国申办世界杯的前奏。现在，中国的足球雄心似乎破碎了。”

在北京，宣传亚洲杯的巨幅广告还悬挂在工人体育场前，为了把这座体育场改造为足球场，已投入了四亿六千万欧元。

亚洲杯取消后，国际足球界预计，至少未来十年，中国没有任何申请重大国际足球赛的机会。

但其中一些体育场，如东部沿海城市厦门的未来派白鹭体育场，是在没有顶级俱乐部使用的城市建造的。这意味着，这些足球场或者被空置，或者无法充分使用。

在北京的体育顾问William Bi说，那些体育场馆，"最有可能成为大白象"。白象工程是指那些消耗庞大资源、造价昂贵却没有实际效用、并未地方带来巨大财政负担的公共设施。

大部分足球场设计时考虑到可同时作为音乐场馆使用，但清零政策让这一类活动奄奄一息。

法新社报道说，习近平主席将他的国家变成一个能够组织甚至赢得世界杯的足球 "强国 "的梦想近年来显然已经破灭了。

二十年来，中国差不多成为许多全球体育盛事的首选主办国(F1，2008北京夏季奥运会，世界田径锦标赛、篮球赛等)，中国这一领域的雄心壮志被其应对疫情的清零战略腰斩了。

除去2月份在全封闭状态下举办的北京冬季奥运会，中国取消或者推迟了几乎所有的国际性重大赛事。

亚洲杯被取消了，本应在2021年举行 的国际俱乐部杯赛能否在某一日举办也成问题。

William Bi 说，"中国曾被誉为一个可信赖的组织体育赛事的国家。但它已经被破坏了"。

美国迈阿密大学体育管理学教授李波说，习主席的足球雄心现已退居到经济问题之后。他现在最关心的不是世界杯。

一些分析人士则指，让习近平现在最关注的也不是经济问题，而是今年秋天自己是否顺利连任的问题。