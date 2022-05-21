发现26例新冠阳性 北京一小区数千居民被连夜拉走隔离

中国，新冠防疫，北京

根据中国社交网络上广泛传播的图片和官方通知，北京市一个居住小区因发现26例新冠检测阳性，区内数千居民在周五（5月20日）夜间被连夜拉走隔离，居民被威胁如不服从将受到惩处。

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法新社报道，位于北京东南的南新园小区共有超过13000多居民，尽管病毒检测呈阴性，但他们仍然被连夜拉走，送往指定酒店隔离。朝阳区卫生部门公告说，“专家决定，从5月21日午夜开始，南新园的所有居民将被隔离7天，" 通知要求居民对此给与配合，“否则将承担法律后果”。

网络社交平台上传播的照片显示，数百人带着行李在黑夜里排队等待登上巴士。

一位居民在微博上抱怨说， "小区的一些人从4月23日开始已经被在家里关了28天，而从那时至今我们的检测结果都是阴性”。他说，"我的许多邻居都是老人或者家里有年幼的孩子“。

据居民在微博上的讨论，他们被通知携带衣服和必需品，并被告知将对他们的家进行消毒。

北京正面临新冠开始以来最大的疫情。自4月底以来，奥米克荣变体感染病例已共计超过1300多，导致餐馆、学校和旅游景点无限期关闭。中国坚持清零防疫政策，措施包括关闭边境、大规模检测、城市封禁及对阳性病例强制隔离等。上个月，上海有数千居民被送往临时检疫中心隔离，这个人口2500万的大都市已被封禁数周，导致许多人得不到足够食物医药，无法就医。周六网民在微博上讨论担心北京会出现上海的类似情况，一个网民留言说 "这里和上海的情况完全一样，最初是停水停电，然后要求交出钥匙....再然后对房屋进行消杀。电器、家具、衣服、食物都被毁了“。这条留言获得300多个点赞。