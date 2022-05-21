埃尔多安与瑞典及芬兰领导人通电话就两国加入北约交换意见

土耳其/芬兰/瑞典/北约

土耳其总统埃尔多安周六分别与瑞典首相安德松及芬兰总统尼尼斯托通电话。法新社称，虽然土耳其仍反对瑞典加入北约，但立场似有所松动。

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法新社消息，这是土耳其表态反对芬兰、瑞典加入北约以来，埃尔多安与北欧两国领导人首次举行电话会谈。

土耳其总统府的声明称，埃尔多安在电话中向瑞典首相安德森表示，瑞典必须停止对恐怖组织的政治、财政和武器支持。土耳其曾威胁要阻止瑞典和芬兰加入北约组织（NATO），并指责这两个国家支持非法的库尔德族激进分子。

芬兰总统尼尼斯托周六表示，他同埃尔多安进行"坦诚"的对话，讨论芬兰加入北约的相关事宜。

尼尼斯托在结束与埃尔多安的通话后发推文表示："我表示，作为北约盟国，芬兰和土耳其将致力于保障彼此的安全，我们的关系将因此变得更加牢固。"

他并说："芬兰谴责任何形式的恐怖主义。我们将会持续保持密切对话。"

埃尔多安随后与北约秘书长斯托尔滕贝格通了话。埃尔多安表示，除非瑞典和芬兰明确表态合作打击恐怖主义，否则土耳其不会积极看待两国申请加入北约。斯托尔滕贝格表示，必须考虑所有盟国的安全问题，透过对话寻找解决方案。