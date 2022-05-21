拜登周日抵达日本 美国空中指挥机E-4B飞抵冲绳

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美国总统拜登预计周日下午搭乘的“空军一号”总统专机抵达东京横田美国空军基地，并与周一开始展开访日行程。拜登首次亚洲访问期间，有"末日专机"之称的美国空中指挥机E-4B飞抵位于日本冲绳的美军基地。另外拜登访日前夕美林肯号航舰首度停靠横须贺基地。

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中央社报道，美国总统拜登上任后首度的亚洲行访问韩国、日本，面对国际情势严峻，美国有必要加强安全警戒。有"末日专机"之称的美国空中指挥机E-4B已飞抵位于日本冲绳的美军基地。

日本放送协会（NHK）报导，E-4B是美国在应对国家紧急事态时可从上空进行指挥的特殊飞机，周五下午飞抵冲绳美军嘉手纳基地。一般认为，E-4B应该是为了配合拜登抵达韩国访问才飞抵冲绳。上一次E-4B飞抵冲绳美军嘉手纳基地是2019年5月。

拜登预计24日在东京参加美日印澳"四方安全对话"（Quad）峰会。东京都警方动员约1.8万警力加强维安。

另据报道，美国核动力航空母舰林肯号为了进行补给以及让舰上人员休息，周六首度停靠位于日本神奈川县的美国海军横须贺基地。美国总统拜登周日将飞抵日本访问，林肯号动向受关注。

日本共同社报导，从印度太平洋来的美军航空母舰林肯号周六上午首度停靠位于日本神奈川县横须贺市的美国海军横须贺基地。

而以横须贺基地为母港的美军核动力航空母舰里根号（USS Ronald Reagan）去年11月至本月完成定期整备作业后，20日出港展开长期航海。

美国海军表示，林肯号靠港目的是进行补给并让舰上人员休息，预计短期内会出港。

报导说，林肯号今年以来在东海、日本海等地活动。在里根号所在的第七舰队管辖的印度太平洋地区有2艘美军航舰的情况持续存在，这可能是考虑到须应对朝鲜、中国以及对乌克兰发动战争的俄罗斯。美军相关人士称，林肯号此次停靠横须贺，并非意味着采取"双航舰体制"。