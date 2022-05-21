拜登在韩国签署400亿援乌法案

拜登亚洲行

2022年5月21日，在韩国首尔，美国总统拜登和韩国总统尹锡悦在韩国国家博物馆举行的国宴上发表祝酒词。

白宫表示，总统拜登已经签署向乌克兰提供近400亿美元新的军事、经济和人道主义援助法案。该法案其中约半数经费将用于支援乌克兰军队。

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美联社报导说，拜登启程前往亚洲后，国会参议院通过了该法案，将法案交给一位前往亚洲地区执行公务的人员，带到韩国，送交拜登签署。当地时间21日正在韩国访问的拜登签署了横跨太平洋而来的援乌法案。

美国国会众议院5月10日以368票对57票通过向乌克兰提供军事、经济和人道援助的法案，参议院19日以86票对11票通过这项法案，这是美国至今规模最庞大的对乌援助法案。

乌克兰遭俄罗斯入侵将近3个月，华府正加紧脚步增强军援乌克兰的力度。拜登签署这项法案后，美国将在未来5个月左右向乌克兰提供的支援，包括拨给国防部197亿美元，比白宫要求的多了30多亿美元，其中向乌克兰提供60亿美元直接安全援助，以及90.5亿美元用于补充从美国运往乌克兰的武器储备，还将为乌克兰和其他受入侵影响的国家提供40亿美元的军事援助，帮助他们购买武器。

法案还包括对乌克兰的88亿美元直接经济支持，以及修复美国驻基辅大使馆、记录战争罪行和防止核燃料泄漏的资金。

此外，该法案还将提供43.5亿美元全球粮食和人道主义援助，由美国国际开发署负责管理，另外7亿美元的全球粮食资金由国务院管理。

目前美国在俄国入侵乌克兰后援助乌克兰的总金额，已经超过500亿美元。

乌克兰总统泽伦斯基在推特上感谢美国的“额外支持”，他写道：“期待新的、强大的国防援助，今天比以往任何时候都更需要它。”