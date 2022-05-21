拜登亚洲行
拜登在韩国签署400亿援乌法案
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白宫表示，总统拜登已经签署向乌克兰提供近400亿美元新的军事、经济和人道主义援助法案。该法案其中约半数经费将用于支援乌克兰军队。
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美联社报导说，拜登启程前往亚洲后，国会参议院通过了该法案，将法案交给一位前往亚洲地区执行公务的人员，带到韩国，送交拜登签署。当地时间21日正在韩国访问的拜登签署了横跨太平洋而来的援乌法案。
美国国会众议院5月10日以368票对57票通过向乌克兰提供军事、经济和人道援助的法案，参议院19日以86票对11票通过这项法案，这是美国至今规模最庞大的对乌援助法案。
乌克兰遭俄罗斯入侵将近3个月，华府正加紧脚步增强军援乌克兰的力度。拜登签署这项法案后，美国将在未来5个月左右向乌克兰提供的支援，包括拨给国防部197亿美元，比白宫要求的多了30多亿美元，其中向乌克兰提供60亿美元直接安全援助，以及90.5亿美元用于补充从美国运往乌克兰的武器储备，还将为乌克兰和其他受入侵影响的国家提供40亿美元的军事援助，帮助他们购买武器。
法案还包括对乌克兰的88亿美元直接经济支持，以及修复美国驻基辅大使馆、记录战争罪行和防止核燃料泄漏的资金。
此外，该法案还将提供43.5亿美元全球粮食和人道主义援助，由美国国际开发署负责管理，另外7亿美元的全球粮食资金由国务院管理。
目前美国在俄国入侵乌克兰后援助乌克兰的总金额，已经超过500亿美元。
乌克兰总统泽伦斯基在推特上感谢美国的“额外支持”，他写道：“期待新的、强大的国防援助，今天比以往任何时候都更需要它。”
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