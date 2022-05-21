拜登签署400亿美元援乌法案 泽连斯基：唯有透过外交途径才能结束战争

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美国总统拜登周六签署对乌克兰提供近400亿美元援助法案；俄罗斯军队周六继续炮击乌克兰东部，并声称已经用巡航导弹摧毁了一批西方交付的武器。泽连斯基表示，唯有透过外交途径才能结束俄乌战争；而参与俄乌谈判的一位俄罗斯议员透露，莫斯科正考虑交换亚速营战俘。

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法新社报道，正在韩国访问的美国总统拜登周六签署了国会周四通过的法案，向乌克兰提供近400亿美元的援助。乌克兰总统泽连斯基立即在推特上，用乌克兰语及英语发文表示欢迎称，“现在比以往任何时候都更需要这笔援助"。这笔援助约半数将用于支援乌克兰军队。

美国参议院19日以86票对11票，通过这项对乌克兰的军事、经济和人道援助方案，这是美国至今规模最庞大的对乌援助方案，反对票都是由共和党议员投下。联邦众议院则是在10日以368票对57票通过这项支出法案时，投下反对票的也都是共和党籍议员。

拜登签署这项补充支出法案后，美国将在未来5个月左右向乌克兰提供支援，其中包括大约60亿美元的装甲车辆和防空预算。

美国在俄罗斯入侵乌克兰后同意援助乌克兰的总金额，已经远超过500亿美元。

与此同时，俄罗斯军队周六继续炮击乌克兰东部，并声称已经用巡航导弹摧毁了一批西方交付的武器。

乌克兰总统泽连斯基周六在乌克兰电视采访中表示，现阶段的战争将会"非常血腥"，唯有透过外交渠道才能结束战争。

此前，泽连斯基还提议盟国达成一项正式协议，确保俄罗斯为俄军在战争期间造成的损失做出赔偿。泽连斯基说，俄罗斯正尽可能摧毁乌克兰的基础建设，而这类协议将让计划采取侵略行动的国家明白，他们必须为此付出代价。

泽连斯基在一场线上演说中表示："我们呼吁盟国签署一项多边协议，同时建立一种机制，以确保每一个因俄罗斯侵略行动遭受损失的人都能得到赔偿。"他表示，依据这项协议，俄罗斯在签署国的资金和财产将被没收，并移转到一个特别赔偿基金。

另据法新社报道，参与俄乌谈判的俄罗斯议员斯劳茨基周六表示，俄罗斯将研究以被俘的乌克兰亚速营战俘交换普京亲信梅德韦丘克(Viktor Medvedchuk)的可能性。

斯劳茨基在回答俄罗斯媒体提问时表示：“我们将研究这项议题。"

现年67岁的梅德韦丘克是一位与普京关系密切的乌克兰政治家和富商，他于4月中旬在乌克兰被捕。自2月下旬俄军展开攻势以来，他一直在逃。